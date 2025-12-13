Van der Poel, van Aert, Vingegaard en co mogen bibberen: dit is het programma van Tadej Pogacar

Tadej Pogacar gaat ook in 2026 opnieuw een heel stevig programma afwerken. Hij gaat heel wat voorjaarsklassiekers rijden, maar de voorbereiding op de Ronde van Frankrijk wordt natuurlijk ook belangrijk. En die gaat via Zwitserland volgend jaar.

De eerste race op het programma van Tadej Pogacar wordt de Strade Bianche op 7 maart. Twee weken later staat er met Milaan-SanRemo een eerste Monument op het programma voor de kwieke Sloveen met veel ambities.

Vier Monumenten in het voorjaar

Ook de Ronde van Vlaanderen (5 april), Parijs-Roubaix (12 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april) staan op het programma van Tadej Pogacar. Daarna verloopt de voorbereiding richting de Tour de France via de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland.

In de Ronde van Frankrijk zal hij alvast worden bijgestaan door Tim Wellens én door Isaac Del Toro. Dat wordt zijn ultieme luitenant op weg naar een nieuwe eindzege in La Grande Boucle. Joao Almeida mag dan weer de Giro én de Vuelta rijden.

Atypische voorbereiding op Tour de France?

Dat werd allemaal duidelijk op een persmoment van UAE Team Emirates, waar de doelstellingen voor 2026 van de ploeg uit de doeken werden gedaan. Na het absolute recordjaar 2025 is beter doen natuurlijk niet zo makkelijk.



"Ik ben blij dat ik terugkeer naar de Giro", gaf Joao Almeida, die als neoprof in 2020 nog bijna 2 weken de roze trui droeg, aan volgens Sporza. "Ik had erover gesproken met de ploeg en ze gunnen me deze kans."