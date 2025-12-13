Van der Poel, van Aert, Vingegaard en co mogen bibberen: dit is het programma van Tadej Pogacar

Van der Poel, van Aert, Vingegaard en co mogen bibberen: dit is het programma van Tadej Pogacar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar gaat ook in 2026 opnieuw een heel stevig programma afwerken. Hij gaat heel wat voorjaarsklassiekers rijden, maar de voorbereiding op de Ronde van Frankrijk wordt natuurlijk ook belangrijk. En die gaat via Zwitserland volgend jaar.

De eerste race op het programma van Tadej Pogacar wordt de Strade Bianche op 7 maart. Twee weken later staat er met Milaan-SanRemo een eerste Monument op het programma voor de kwieke Sloveen met veel ambities.

Vier Monumenten in het voorjaar

Ook de Ronde van Vlaanderen (5 april), Parijs-Roubaix (12 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april) staan op het programma van Tadej Pogacar. Daarna verloopt de voorbereiding richting de Tour de France via de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland.

In de Ronde van Frankrijk zal hij alvast worden bijgestaan door Tim Wellens én door Isaac Del Toro. Dat wordt zijn ultieme luitenant op weg naar een nieuwe eindzege in La Grande Boucle. Joao Almeida mag dan weer de Giro én de Vuelta rijden.

Atypische voorbereiding op Tour de France?

Dat werd allemaal duidelijk op een persmoment van UAE Team Emirates, waar de doelstellingen voor 2026 van de ploeg uit de doeken werden gedaan. Na het absolute recordjaar 2025 is beter doen natuurlijk niet zo makkelijk.


"Ik ben blij dat ik terugkeer naar de Giro", gaf Joao Almeida, die als neoprof in 2020 nog bijna 2 weken de roze trui droeg, aan volgens Sporza. "Ik had erover gesproken met de ploeg en ze gunnen me deze kans."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Ralph Denk van BORA reageert fors na verwijten van Patrick Lefevere

Ralph Denk van BORA reageert fors na verwijten van Patrick Lefevere

20:30
Michael Vanthourenhout maakt misbaar na akkefietje met Kamp: reactie Kamp is veelzeggend

Michael Vanthourenhout maakt misbaar na akkefietje met Kamp: reactie Kamp is veelzeggend

19:00
Van Avermaet deed meer dan fietsen alleen met van der Poel

Van Avermaet deed meer dan fietsen alleen met van der Poel

18:30
Vanthourenhout giftig na akkefietje met Kamp: "Zullen zien wie langst actief op de fiets blijft"

Vanthourenhout giftig na akkefietje met Kamp: "Zullen zien wie langst actief op de fiets blijft"

18:00
Morgen komt Mathieu van der Poel? Alpecin-Deceuninck maakt er nu al een knap podium van

Morgen komt Mathieu van der Poel? Alpecin-Deceuninck maakt er nu al een knap podium van

16:10
Belgische bekoopt slechte start: Europees kampioene viert in Kortrijk

Belgische bekoopt slechte start: Europees kampioene viert in Kortrijk

14:40
Zaak rond dopinghandel ontploft: vier jaar cel voor teambaas

Zaak rond dopinghandel ontploft: vier jaar cel voor teambaas

14:00
📷 Nieuwe prestigieuze eer voor Remco Evenepoel

📷 Nieuwe prestigieuze eer voor Remco Evenepoel

13:30
Opvallende kandidaat voor organisatie van het WK veldrijden: "Bron van opwinding"

Opvallende kandidaat voor organisatie van het WK veldrijden: "Bron van opwinding"

13:00
Hoe gaat het drie maanden na beroerte met Belgische renner? Hij breekt de stilte

Hoe gaat het drie maanden na beroerte met Belgische renner? Hij breekt de stilte

12:30
CEO is helder over Remco Evenepoel en diens wens: "De nee is definitief"

CEO is helder over Remco Evenepoel en diens wens: "De nee is definitief"

12:00
"Geen nieuws te melden": steeds meer mensen maken zich zorgen om wereldkampioene

"Geen nieuws te melden": steeds meer mensen maken zich zorgen om wereldkampioene

11:00
"Mathieu Van der Poel doet zichzelf geen cadeau"

"Mathieu Van der Poel doet zichzelf geen cadeau"

10:00
Ralph Denk is wel héél lyrisch over Remco Evenepoel: "Zolang al op hem aan het jagen"

Ralph Denk is wel héél lyrisch over Remco Evenepoel: "Zolang al op hem aan het jagen"

09:00
Thibau Nys verrast met doelstellingen voor 2026: "Daar zijn niveau niet gehaald"

Thibau Nys verrast met doelstellingen voor 2026: "Daar zijn niveau niet gehaald"

08:30
Mathieu van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: dit is zijn absolute grootste doel

Mathieu van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: dit is zijn absolute grootste doel

08:00
Belgische topper oogst complimenten: "Hij is als een soort Houdini"

Belgische topper oogst complimenten: "Hij is als een soort Houdini"

07:30
Mathieu van der Poel heeft zwaar indruk gemaakt: "Dropte de grootste wattagebom die je maar kunt bedenken"

Mathieu van der Poel heeft zwaar indruk gemaakt: "Dropte de grootste wattagebom die je maar kunt bedenken"

07:00
Na zware en kritische uithaal naar ploeg van Pogacar klinkt nu plots verzoenende taal

Na zware en kritische uithaal naar ploeg van Pogacar klinkt nu plots verzoenende taal

12/12
Ruben Van Gucht doorbreekt de stilte en laat zich uit over de nieuwe aantijgingen

Ruben Van Gucht doorbreekt de stilte en laat zich uit over de nieuwe aantijgingen

21:30
"Dachten in begin aan hartproblemen": Museeuw geeft nieuwe update over medische toestand

"Dachten in begin aan hartproblemen": Museeuw geeft nieuwe update over medische toestand

12/12
🎥 Showtime! Van der Poel maakt iedereen warm voor terugkeer in stijl, vriendin Roxanne laaiend enthousiast

🎥 Showtime! Van der Poel maakt iedereen warm voor terugkeer in stijl, vriendin Roxanne laaiend enthousiast

12/12
Evenepoel showt zijn stijl, maar laat met grappig moment zien dat hij nog niet iedereen bij Red Bull kent

Evenepoel showt zijn stijl, maar laat met grappig moment zien dat hij nog niet iedereen bij Red Bull kent

12/12
Van Aert doet zijn ziekte en herstel volledig uit de doeken (en ziet Sarah genieten van frietjes)

Van Aert doet zijn ziekte en herstel volledig uit de doeken (en ziet Sarah genieten van frietjes)

12/12
Thibau Nys verrast de wielerwereld met belangrijke beslissing

Thibau Nys verrast de wielerwereld met belangrijke beslissing

12/12
Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs

Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs

12/12
Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

12/12
🎥 Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel verrassen met nieuw en verbluffend design

🎥 Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel verrassen met nieuw en verbluffend design

12/12
Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding

Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding

12/12
Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"

Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"

12/12
Visma-Lease a Bike versterkt partnership en bij glansprestaties Van Aert zal het te zien zijn

Visma-Lease a Bike versterkt partnership en bij glansprestaties Van Aert zal het te zien zijn

12/12
Supersensatie blijft Visma-Lease a Bike trouw en rakelt meteen gesprek met Wout van Aert op

Supersensatie blijft Visma-Lease a Bike trouw en rakelt meteen gesprek met Wout van Aert op

12/12
"Had het me nooit kunnen voorstellen": Belgische wielrenner komt met belangrijke aankondiging

"Had het me nooit kunnen voorstellen": Belgische wielrenner komt met belangrijke aankondiging

12/12
Maxim Van Gils onthult wat de komst van Remco Evenepoel verandert

Maxim Van Gils onthult wat de komst van Remco Evenepoel verandert

12/12
Cian Uijtdebroeks maakt bij nieuwe ploeg meteen belangrijke keuze en kondigt groot nieuws aan

Cian Uijtdebroeks maakt bij nieuwe ploeg meteen belangrijke keuze en kondigt groot nieuws aan

12/12
Diep verdriet vijf dagen na Europese titel: Toon Aerts en partner verliezen ongeboren kindje Naast de fiets

Diep verdriet vijf dagen na Europese titel: Toon Aerts en partner verliezen ongeboren kindje

12/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Michael Vanthourenhout Tadej Pogacar Jan Bakelants Christoph Roodhooft Ryan Kamp Juan Ayuso Thibau Nys Maxim Van Gils Toon Aerts Ludovic Robeet Cian Uijtdebroeks Greg Van Avermaet Thimo Willems Eli Iserbyt Niels Vandeputte Thibau Nys Mads Pedersen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved