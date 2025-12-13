Zaak rond dopinghandel ontploft: vier jaar cel voor teambaas

Nog een extra hoofdstuk in de dopingsaga rond wielerploeg W52-FC Porto. Een trainer heeft nu een celstraf gekregen voor zijn rol in het verhaal, ook al dateert het verhaal zelf ondertussen al van enkele jaren terug.

Een paar jaar geleden werd al bericht over het grote dopingschandaal dat uitbrak bij de ploeg die actief was op het continentale circuit W52-FC Porto. . Er werden verschillende dopinginbreuken vastgesteld, waardoor zeven renners tegen een schorsing aanliepen.

Zware straffen in dopingzaak

Zware straffen werden uitgesproken, die liepen op tot in het ergste geval een schorsing van zeven jaar. W52-FC Porto vroeg nadien ook geen licentie meer aan en hield op te bestaan. Dat was echter nog niet het einde van het verhaal.

De officier van Justitie had een rechtszaak tegen 26 mensen ooit verbonden aan de ploeg een klacht ingediend wegens dopinghandel. Zij moesten dus voor de rechtbank verschijnen. Het ging om verschillende oud-wielrenners die voor het team zijn uitgekomen en voormalig sportief directeur Nuno Ribeiro en teambaas Adriano Quintanilha.

Teambaas moet vier jaar de cel in

Die laatste twee moeten nu de cel in voor hun betrokkenheid in de dopingzaak. Bij Ribeiro gaat het om een straf van negen maanden, terwijl Quintanilha maar liefst vier jaar de cel in moet. De renners gaan vrijuit voor de rechtbank.



Meer dan drie jaar na de start van de zaak lijkt alles daarmee van de baan. De ploeg had zoals gezegd geen licentie meer, maar voor sommigen liepen de straffen dus hoog op. Dergelijke schandalen zijn gelukkig geen schering en inslag meer in de wielrennerij.