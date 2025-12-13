Belgische bekoopt slechte start: Europees kampioene viert in Kortrijk

Inge van der Heijden heeft de Leiecross in Kortrijk op haar naam weten te schrijven. In West-Vlaanderen reed ze quasi van start tot finish aan de leiding. Niemand kon haar eigenlijk écht gaan bedreigen.

Iedereen kijkt natuurlijk vooral uit naar de Wereldbekercross in Namen op zondag, maar op zaterdag stond er ook al een interessante cross op het programma. Daarvoor trokken we het veld in in het West-Vlaamse Kortrijk.

Proper parcours in Kortrijk

Wie veel en vettige modder had verwacht? Die kwam bedrogen uit. Door het goede weer was de Leiecross dit seizoen een vrij propere en goed bereidbare cross te noemen. Benieuwd in wiens voordeel dat al dan niet zou zijn.

Op de venijnige strook bergop schoot Inge van der Heijden meteen het best uit de startblokken. Voor Marion Norbert Riberolle was het een pijnlijke start. Ze schoot even uit haar klikpedaal of raakte er onvoldoende in, waardoor ze net buiten de top-10 de eerste bocht indraaide.

Belgen op twee en drie, van der Heijden ongenaakbaar

De Belgische kon uiteindelijk nog tot voorin de groep raken, maar ondertussen had Inge van der Heijden iedereen al onder druk gezet. En uiteindelijk zou ze de leiding niet meer afgeven in Kortrijk, waardoor ze haar erelijst opnieuw wat opsmukt.



Norbert Riberolle bleef een tijdje hangen op een dikke tien seconden, maar na een slippertje was de koers helemaal gereden. Julie Brouwers werd op meer dan een minuut knap derde en zorgde zo voor een tweede Belgische op het podium.