Morgen komt Mathieu van der Poel? Alpecin-Deceuninck maakt er nu al een knap podium van

Morgen komt Mathieu van der Poel? Alpecin-Deceuninck maakt er nu al een knap podium van
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De nul is weg voor Niels Vandeputte. In de Leiecross in Kortrijk hield hij na een afvalrace een paar van zijn ploegmaats af, waardoor hij zijn eerste tv-cross van het seizoen wist binnen te rijven. Michael Vanthourenhout was de grote ongelukkige van de namiddag.

Na een snelle start was een heel grote groep meteen weggereden in Kortrijk. Uiteindelijk schoten daar eerst nog tien en daarna steeds minder renners van over. Met een man of zeven leken we de finale te gaan inrijden.

Niels Vandeputte veegt de nul weg

Hier en daar was er weinig plaats om elkaar te passeren en dus was het altijd opletten. Op een bepaald moment was Michael Vanthourenhout het slachtoffer na een actie van Ryan Kamp, waarop een van de favorieten niet langer aandrong.

Thibau Nys was niet aanwezig in Kortrijk, Wout van Aert ook niet en Mathieu van der Poel begint zondag pas in Namen. Toch kon zijn team uiteindelijk wel al heel zwaar juichen, want in de slotronde konden ze uiteindelijk wegrijden van de rest.

Michael Vanthourenhout is de pechvogel van de dag

Niels Vandeputte toonde zich in de laatste hectometers de sterkste en de snelste. Hij reed weg van Mason en Kamp, die de twee andere plaatsen op het podium wisten te bezetten. En zo nu al raak voor Alpecin - Decuninck.


Zondag komt er met Mathieu van der Poel nog eens een extra klasbak bij. Dan lijkt het voor het team mogelijk opnieuw raak te kunnen gaan zijn. Voor Vandeputte is de nul in ieder geval net op tijd weg om een zorgeloze winter tegemoet te gaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Exact Cross
Kortrijk
Niels Vandeputte

Meer nieuws

Belgische bekoopt slechte start: Europees kampioene viert in Kortrijk

Belgische bekoopt slechte start: Europees kampioene viert in Kortrijk

14:40
Zaak rond dopinghandel ontploft: vier jaar cel voor teambaas

Zaak rond dopinghandel ontploft: vier jaar cel voor teambaas

14:00
📷 Nieuwe prestigieuze eer voor Remco Evenepoel

📷 Nieuwe prestigieuze eer voor Remco Evenepoel

13:30
Opvallende kandidaat voor organisatie van het WK veldrijden: "Bron van opwinding"

Opvallende kandidaat voor organisatie van het WK veldrijden: "Bron van opwinding"

13:00
Hoe gaat het drie maanden na beroerte met Belgische renner? Hij breekt de stilte

Hoe gaat het drie maanden na beroerte met Belgische renner? Hij breekt de stilte

12:30
CEO is helder over Remco Evenepoel en diens wens: "De nee is definitief"

CEO is helder over Remco Evenepoel en diens wens: "De nee is definitief"

12:00
"Geen nieuws te melden": steeds meer mensen maken zich zorgen om wereldkampioene

"Geen nieuws te melden": steeds meer mensen maken zich zorgen om wereldkampioene

11:00
"Mathieu Van der Poel doet zichzelf geen cadeau"

"Mathieu Van der Poel doet zichzelf geen cadeau"

10:00
Ralph Denk is wel héél lyrisch over Remco Evenepoel: "Zolang al op hem aan het jagen"

Ralph Denk is wel héél lyrisch over Remco Evenepoel: "Zolang al op hem aan het jagen"

09:00
Thibau Nys verrast met doelstellingen voor 2026: "Daar zijn niveau niet gehaald"

Thibau Nys verrast met doelstellingen voor 2026: "Daar zijn niveau niet gehaald"

08:30
Mathieu van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: dit is zijn absolute grootste doel

Mathieu van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: dit is zijn absolute grootste doel

08:00
Belgische topper oogst complimenten: "Hij is als een soort Houdini"

Belgische topper oogst complimenten: "Hij is als een soort Houdini"

07:30
Mathieu van der Poel heeft zwaar indruk gemaakt: "Dropte de grootste wattagebom die je maar kunt bedenken"

Mathieu van der Poel heeft zwaar indruk gemaakt: "Dropte de grootste wattagebom die je maar kunt bedenken"

07:00
Ruben Van Gucht doorbreekt de stilte en laat zich uit over de nieuwe aantijgingen

Ruben Van Gucht doorbreekt de stilte en laat zich uit over de nieuwe aantijgingen

21:30
"Dachten in begin aan hartproblemen": Museeuw geeft nieuwe update over medische toestand

"Dachten in begin aan hartproblemen": Museeuw geeft nieuwe update over medische toestand

20:00
🎥 Showtime! Van der Poel maakt iedereen warm voor terugkeer in stijl, vriendin Roxanne laaiend enthousiast

🎥 Showtime! Van der Poel maakt iedereen warm voor terugkeer in stijl, vriendin Roxanne laaiend enthousiast

19:00
Evenepoel showt zijn stijl, maar laat met grappig moment zien dat hij nog niet iedereen bij Red Bull kent

Evenepoel showt zijn stijl, maar laat met grappig moment zien dat hij nog niet iedereen bij Red Bull kent

18:30
Na zware en kritische uithaal naar ploeg van Pogacar klinkt nu plots verzoenende taal

Na zware en kritische uithaal naar ploeg van Pogacar klinkt nu plots verzoenende taal

18:00
Van Aert doet zijn ziekte en herstel volledig uit de doeken (en ziet Sarah genieten van frietjes)

Van Aert doet zijn ziekte en herstel volledig uit de doeken (en ziet Sarah genieten van frietjes)

17:00
Thibau Nys verrast de wielerwereld met belangrijke beslissing

Thibau Nys verrast de wielerwereld met belangrijke beslissing

16:30
Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs

Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs

12/12
🎥 Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel verrassen met nieuw en verbluffend design

🎥 Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel verrassen met nieuw en verbluffend design

12/12
Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding

Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding

12/12
Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"

Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"

12/12
Visma-Lease a Bike versterkt partnership en bij glansprestaties Van Aert zal het te zien zijn

Visma-Lease a Bike versterkt partnership en bij glansprestaties Van Aert zal het te zien zijn

12/12
Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

12/12
Supersensatie blijft Visma-Lease a Bike trouw en rakelt meteen gesprek met Wout van Aert op

Supersensatie blijft Visma-Lease a Bike trouw en rakelt meteen gesprek met Wout van Aert op

12/12
"Had het me nooit kunnen voorstellen": Belgische wielrenner komt met belangrijke aankondiging

"Had het me nooit kunnen voorstellen": Belgische wielrenner komt met belangrijke aankondiging

12/12
Maxim Van Gils onthult wat de komst van Remco Evenepoel verandert

Maxim Van Gils onthult wat de komst van Remco Evenepoel verandert

12/12
Cian Uijtdebroeks maakt bij nieuwe ploeg meteen belangrijke keuze en kondigt groot nieuws aan

Cian Uijtdebroeks maakt bij nieuwe ploeg meteen belangrijke keuze en kondigt groot nieuws aan

12/12
Diep verdriet vijf dagen na Europese titel: Toon Aerts en partner verliezen ongeboren kindje Naast de fiets

Diep verdriet vijf dagen na Europese titel: Toon Aerts en partner verliezen ongeboren kindje

12/12
Zorgt geld voor de doorslag? Bakelants ziet Evenepoel tóch in Milaan-Sanremo

Zorgt geld voor de doorslag? Bakelants ziet Evenepoel tóch in Milaan-Sanremo

12/12
Het geld rolt bij Decathlon-CMA CGM: Oliver Naesen doet boekje open

Het geld rolt bij Decathlon-CMA CGM: Oliver Naesen doet boekje open

11/12
Nieuwe prikjes naar Soudal Quick-Step: Evenepoel onthult grote verschillen

Nieuwe prikjes naar Soudal Quick-Step: Evenepoel onthult grote verschillen

11/12
Samen met Evenepoel? Van Gils had verrassende vraag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

Samen met Evenepoel? Van Gils had verrassende vraag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

11/12
Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

11/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Maxim Van Gils Jan Bakelants Thibau Nys Toon Aerts Thibau Nys Tadej Pogacar Christoph Roodhooft Jose De Cauwer Juan Ayuso Jonathan Milan Tiesj Benoot Mattias Skjelmose Johan Museeuw Jasper Philipsen Fem van Empel Lars Van Der Haar Ludovic Robeet

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved