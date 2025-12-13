Morgen komt Mathieu van der Poel? Alpecin-Deceuninck maakt er nu al een knap podium van

De nul is weg voor Niels Vandeputte. In de Leiecross in Kortrijk hield hij na een afvalrace een paar van zijn ploegmaats af, waardoor hij zijn eerste tv-cross van het seizoen wist binnen te rijven. Michael Vanthourenhout was de grote ongelukkige van de namiddag.

Na een snelle start was een heel grote groep meteen weggereden in Kortrijk. Uiteindelijk schoten daar eerst nog tien en daarna steeds minder renners van over. Met een man of zeven leken we de finale te gaan inrijden.

Niels Vandeputte veegt de nul weg

Hier en daar was er weinig plaats om elkaar te passeren en dus was het altijd opletten. Op een bepaald moment was Michael Vanthourenhout het slachtoffer na een actie van Ryan Kamp, waarop een van de favorieten niet langer aandrong.

Thibau Nys was niet aanwezig in Kortrijk, Wout van Aert ook niet en Mathieu van der Poel begint zondag pas in Namen. Toch kon zijn team uiteindelijk wel al heel zwaar juichen, want in de slotronde konden ze uiteindelijk wegrijden van de rest.

Michael Vanthourenhout is de pechvogel van de dag

Niels Vandeputte toonde zich in de laatste hectometers de sterkste en de snelste. Hij reed weg van Mason en Kamp, die de twee andere plaatsen op het podium wisten te bezetten. En zo nu al raak voor Alpecin - Decuninck.



Zondag komt er met Mathieu van der Poel nog eens een extra klasbak bij. Dan lijkt het voor het team mogelijk opnieuw raak te kunnen gaan zijn. Voor Vandeputte is de nul in ieder geval net op tijd weg om een zorgeloze winter tegemoet te gaan.