Mathieu van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: dit is zijn absolute grootste doel

Mathieu van der Poel lijkt stilaan opnieuw klaar om te gaan knallen in het veld. Deze week maakte hij een en ander bekend in een knallende video. De rest zal binnenkort geschiedenis zijn, of dat is op zijn minst toch de bedoeling.

Mathieu van der Poel duikt dit weekend opnieuw het veld in. En dat zal hij doen met toch allesbehalve veel voorbereiding. Uiteindelijk zal hij amper twee keer trainen in het veld voor hij zijn eerste race zal rijden zondag.

Mathieu van der Poel klaar om opnieuw te knallen

Van der Poel deelde in een mooie boodschap dat hij enkel op dinsdag en donderdag zal trainen in aanloop naar zijn eerste race op zondag. Zijn eerste van 12 of misschien zelfs 13 veldritten die hij zal bedwingen.

"Twee veldrittrainingen? Dat is weinig, maar het was vorig jaar niet anders en uiteindelijk bleek het voldoende. Hopelijk volstaat het ook nu", aldus Mathieu van der Poel in een boodschap die ook door Sporza werd gedeeld.

Recordhouder worden geen doel op zich

"Ik heb toch wel rekening gehouden met de omlopen en gekozen voor de wedstrijden die ik graag rijd. Dat een deel daarvan in de wijde omgeving van Antwerpen is, is goed meegenomen", keek hij ook naar de regio van zijn wedstrijden.

"En dat het een lange reeks is, is niet onlogisch. De tweede helft van december is sowieso al een periode waarin je meer wedstrijden kan doen. Als ik dan toch in België ben, verkies ik competitie boven het trainen." Rest de vraag: wat is het hoofddoel? MvdP laat er geen twijfel over bestaan: "Het WK in Hulst is het absolute hoofddoel. Dat ik deze keer alleen recordhouder kan worden, is een rechtstreeks gevolg. Niet het doel op zich."