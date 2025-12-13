Mathieu van der Poel heeft zwaar indruk gemaakt: "Dropte de grootste wattagebom die je maar kunt bedenken"

Als Mathieu van der Poel alle remmen losgooit, heeft de rest van het peloton het geweten. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Matthew Brennan zo'n moment al meegemaakt.

Het jonge toptalent van Visma-Lease a Bike heeft dit jaar al meegedaan aan Parijs-Roubaix. In de podcast Inside the Beehive vertelt hij over de indruk die Wout van Aert op hem maakte, maar ook over de sterkte van winnaar Mathieu van der Poel. Brennan schrok wel even van wat hij de Nederlander allemaal zag doen op de fiets.

Dan gaat het zowel over vermogen als over technische skills. "Ik weet nog dat ik heel vroeg wat cafeïne had opgenomen, waardoor ik heel nerveus was bij het begin van de kasseisectoren. Ik was me aan het vastklampen aan het wiel van Pogacar. Dat is qua veiligheid wel een goed wiel om te volgen, dacht ik." Bij Van der Poel had Brennan dat gevoel helemaal niet.

Van der Poel technisch aangelegd

Het was een beetje als een Formule 1-coureur die door de bochten van een circuit vlamt. "Van der Poel was all over the place en ging van de ene kant naar de andere. Daar wilde ik me ver van weg houden, hij is technisch veel te bekwaam voor mij. Ik zag Van der Poel aanvallen op de Trouée d'Arenberg. Ik dacht bij mezelf: ugh."

Iedereen weet dat de strook die bij ons bekend staat als het Bos van Wallers een doorslaggevend moment kan zijn in Parijs-Roubaix. "Je bent vermoeid en dan zie je zo'n kerel de grootste wattagebom droppen die je maar kunt bedenken. Dat is het moment waarop ik gekraakt ben, denk ik. Ik heb dan nog één inspanning geleverd en daarna was het op."

Veel inhoud bij Van der Poel

Als het voor een wielrenner voorbij is in de Hel van het Noorden, dan is het ook écht voorbij. Het is lang niet iedereen gegeven om zoals Van der Poel met voldoende inhoud door te gaan tot aan de aankomst in Roubaix.