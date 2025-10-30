Bommetje bij ploeg van Remco Evenepoel: Oier Lazkano loopt tegen de lamp

De Spanjaard Oier Lazkano reed sinds Parijs-Roubaix geen enkele koers meer en niemand wist waarom. De UCI heeft nu bekendgemaakt dat Lazkano voorlopig geschorst is.

Sinds 13 april stond Oier Lazkano niet meer aan de start van een koers. De Spanjaard had al het hele voorjaar niet kunnen overtuigen bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe en haalde zelfs de top honderd niet meer in klassiekers.

Bij Movistar had Lazkano nochtans meermaals zijn neus aan het venster gestoken. In 2023 werd hij tweede in Dwars door Vlaanderen en werd hij Spaans kampioen op de weg, in 2024 werd hij derde in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Afwijkende bloedwaarden bij Oier Lazkano

Het leverde Lazkano een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe op, maar het voorbije half jaar was de Spanjaard van de aardbol verdwenen. De UCI is nu met een statement gekomen over Lazkano.

"De UCI kondigt aan dat de Spaanse renner Oier Lazkano Lopez voorlopig is geschorst in overeenstemming met de UCI Anti-Doping Rules, vanwege onverklaarbare afwijkingen in zijn biologische paspoort in 2022, 2023 en 2024."

De toekomstige ploegmaat van Remco Evenepoel moet een schorsing vrezen als hij de afwijkingen in zijn bloed niet kan verklaren. De UCI wil niet verder reageren zolang de procedure loopt.