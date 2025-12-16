"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

Inleiding Bart Wellens analyseerde het verloop van de cross in Namen en keek vooruit naar de komende weken. Hij gaf zijn visie op de kansen van Thibau Nys en de rol van Wout van Aert tegenover Mathieu van der Poel.

Gemiste kans voor Nys

Volgens Wellens had Nys in Namen een unieke mogelijkheid om Van der Poel te verslaan. “Ik denk dat hij daar nog vaak aan zal terugdenken”, zegt Bart Wellens in Het Nieuwsblad. De slipper in de slotfase kostte hem de kans op een overwinning.

Wellens benadrukte dat het foutmoment cruciaal was. “Die domme slipper had niet mogen gebeuren. Thibau zal nadien ook gedacht hebben: ‘domme aap, dat ik dat daar voorheb.’ Als er nu één bocht in het hele parcours was waar dat niet mocht gebeuren, dan daar.” Concentratieverlies was de oorzaak van zijn slipper.

Hij wees er tegelijk op dat Nys sterk reed en meerdere gaten op Van der Poel dichtte. Ook Michael Vanthourenhout kreeg lof voor zijn rol in de wedstrijd. Al zal het zeker niet zo lopen de komende weken, zo is Wellens overtuigd.

Vooruitblik met Van Aert

Wellens gaf aan dat Van der Poel de komende weken parcoursen krijgt die hem uitstekend liggen, met als gevolg dat de Nederlander veel dominanter voor de dag zal komen. Hij verwacht dat Van der Poel daar opnieuw solo’s zal neerzetten.

De entree van Wout van Aert in Antwerpen werd eveneens besproken. “Met alle respect voor Wout van Aert, de signalen zijn dat hij op de goede weg is, maar ik verwacht niet dat hij in Antwerpen meteen zijn voet naast Van der Poel zal kunnen zetten.” Wellens liet wel ruimte voor verrassing, maar de kans is klein.



Lees ook... "Slaat helemaal nergens op": Zonneveld is duidelijk over Van der Poel ›

Tot slot gaf hij aan dat Namen een unieke cross was, maar dat de komende weken mogelijk minder spektakel zullen brengen. “Namen was spannend, maar ik denk dat we nu vertrokken zijn voor een paar saaie crossen”, besluit Wellens.