Kritische Van Aert vindt dat ze in de koers nog veel moeten leren: "Het zou alles voor me betekenen"

Wout van Aert windt er geen doekjes om. Hij heeft een resem thema's besproken in een interview bij de New York Times.

Dat is uitgebracht bij The Athletic, het sportgedeelte van de Amerikaanse krant. Op internationaal gebied is zijn overwinning in de slotrit in de Tour van dit jaar één van de momenten die erbovenuit steekt. Hij loste immers niemand minder dan Tadej Pogacar. "Op dat moment hoorde ik bijna niks door de radio, ik voelde enkel de adrenaline en was bezig met het gevecht met mezelf."

In het rondewerk wordt Van Aert ook vaak ingezet als helper voor een klassementsman. Van Aert haalt er voldoening uit om met de ploeg te kunnen winnen op een terrein waar hij zelf niet kan zegevieren. "Winnen als ploeg geeft een speciaal gevoel, maar er gaat niets boven een eigen overwinning", geeft hij wel toe. "Ik heb het nodig om zo nu en dan mijn eigen kans te gaan."

Van Aert droomt van de kers op de taart

Dat is ook niet meer dan normaal. Zo weet Van Aert op voorhand dat hij in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix voor eigen rekening mag rijden. "Ik heb het gevoel alsof ik al heel mijn carrière jacht maak op die koersen. Het winnen van één van die wedstrijden zou echt de kers op de taart zijn. Het zou alles voor me betekenen." Lees ook wat Van Aert vertelt over de druk in die koersen.

Ook zonder een zege in die Monumenten is Van Aert één van de renners met de grootste status. Hij heeft dus wel recht van spreken over de belangrijkste zaken aangaande het wielrennen, bijvoorbeeld het business model van de sport. Daar is al heel wat discussie over geweest. Van Aert heeft inspiratie opgedaan tijdens zijn reis naar de VS.





Van Aert vergelijkt de koers met de NBA

Hij maakt de vergelijking met de grootste basketbalcompetitie ter wereld. "De NBA heeft een heel ander financieel systeem dan wij. Daar kunnen we nog veel van leren." Zo wordt door middel van een salarisplafond er op toegekeken dat het verschil tussen de clubs met de meeste en minste middelen niet te groot wordt. In de koers vloeit er juist heel weinig geld terug naar de teams.