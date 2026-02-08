Knappe dubbelslag in Ster van Bessèges, eerste profzege in Ronde van Oman

Er werd vandaag niet alleen gekoerst in de Ronde van Valencia. Zo kwam een deel van het profpeloton ook in actie in de Ster van Bessèges en de Ronde van Oman. Een overzicht.

In de Ster van Bessèges waren we vandaag toe aan de laatste rit. Lukas Kuibis (Unibet Rose Rockets) had bij aanvang de beste papieren voor de eindwinst, maar zag die nog wegglippen.

In de slottijdrit moest de Slovaak zijn meerdere erkennen in Ewen Costiou (Groupama-FDJ United). Die maakte het verschil op de steile slotklim en zette Kubis uitendelijk op 15 seconden in het eindklassement. Paul Lapeire eindigde daarin tweede en Maxime Decomble derde.

Ronde van Oman

In de Ronde van Oman stond zondag de tweede rit op het programma. Daarin stonden 191,4 km gepland die een kolfje werden naar de hand van Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché).

Veistroffer bleef knap uit de greep van het peloton en kwam solo aan na een aanval die begon op 10 kilometer van de streep. Hij sprong toen weg van twee medevluchters.



Voor Veistroffer is het zijn eerste profzege. Hij mag meteen ook de leiderstrui aantrekken in Oman. Het is afwachten of hij die met succes kan verdedigen.