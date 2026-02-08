Ook deze jonge Belg maakte indruk in de Ronde van Valencia: "Het is speciaal als Yves Lampaert je afzet"

In de schaduw van eindwinnaar Remco Evenepoel liet ook Viktor Soenens (20) mooie dingen zien in de Ronde van Valencia. De jongeling van Soudal-Quick Step legde in de koninginnenrit beslag op de tiende plek en kon zijn geluk niet op.

Soenens staat onder contract bij Soudal Quick-Step Devo Team, het opleidingsteam van Soudal-Quick Step, maar mag in Valencia proeven van het grote werk.

En met verve. Soenens hield zich zaterdag in de koninginnenrit uitstekend staande en pakte een plek in de top tien, in de schaduw van een winnende Remco Evenepoel.

Soenens dankt zijn ploegmaats

"Het is een super overweldigend gevoel", vertelde Soenens achteraf bij Sporza. "Ik wist niet dat ik top 10 had gereden tot de dokter het me zei. Dat gaf echt een heel goed gevoel."

Nochtans wist hij niet goed waar hij zich aan moest verwachten. "Ik had horrorverhalen gehoord over de beklimmingen en was dus wel een beetje zenuwachtig", vertelt hij. Uiteindelijk heb ik het geweldig kunnen overleven, met dank aan mijn ploegmaats."



"Het is speciaal als profs zoals Yves Lampaert je afzetten aan de voet en zich opofferen voor een belofte." Soenens hield ook zondag stand en eindigde uiteindelijk knap tiende in het eindklassement.