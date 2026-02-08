Ceylin Alvarado oppermachtig ondanks slechte signalen: "Alles was verzuurd"

Er stond geen maat vandaag op Ceylin Alvarado. De Nederlandse kampioene in het veld reed iedereen naar de vaantjes in de Krawatencross in Lille, wereldkampioene Lucinda Brand incluis.

Alvarado trok meteen stevig van leer in de Kempen en sloeg meteen een gat. Dat gaf ze voor de rest van de koers niet meer uit handen. Nochtans had ze geen fris gevoel vooraf.

"Toen ik wakker werd, was alles verzuurd en waren m'n benen nog moe van gisteren", tekende In de Leiderstrui een eerste reactie op tijdens het flashinterview. "Ik dacht dat ik hier sowieso m'n eigen tempo en eigen lijnen zou moeten rijden, zeker in het zand en de bochten."

Alvarado had Brand nog verwacht

"Als je achter iemand zit maak je sneller foutjes. Ik had een gat, toen was het gewoon doorrijden. Ik had Lucinda nog wel verwacht, maar ja", vervolgt ze.

"De eerste twee rondes reed ik best wel hard, toen dacht ik nog: misschien ben ik iets te hard aan het rijden. Maar je had hier zeker het voordeel om op kop te rijden in de zandstroken, dan kon je af en toe nog een foutje permitteren. Ik ben gewoon lekker door blijven rijden."

Lucinda Brand kwam uiteindelijk op 22 seconden binnen als tweede. Inge van der Heijden (3de) en Leonie Bentveld (4de) maakten het Nederlandse feestje compleet.