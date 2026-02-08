Remco Evenepoel bevestigt: dit monument zal hij níét rijden in 2026

Lorenz Lomme
Opdracht volbracht voor Remco Evenepoel in de Ronde van Valencia. Onze landgenoot begon als leider aan de slotrit en kwam niet meer in de problemen. Zo blijft hij winnen in het nog prille seizoen.

Evenepoel werd niet echt getest door het UAE van Joao Almeida en beleefde zo een zorgeloze slotetappe. 

"Ik ben nooit in de problemen gekomen", wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws. "We hadden altijd controle. Dit is een mooie start. Ik ga proberen om dit gevoel vast te houden."

Zeker geen Milaan-Sanremo voor Evenepoel

"Ik kan hard aanvallen en daarna doortrekken. Het harde werk van deze winter werpt nu al zijn vruchten af. Er zit zeker nog rek op", oordeelt hij.

En nu? "Na de UAE Tour volgt een lange hoogtestage. Milaan-Sanremo zal ik dus zeker niet toevoegen aan mijn programma", neemt hij alle twijfels weg.

Geen debuut dus voor Evenepoel in Milaan-Sanremo, al lag dat ook in de lijn der verwachtingen. De Ardennenklassiekers, de Tour en het WK blijven zoals verwacht de prioriteiten.

