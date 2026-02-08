Attente Remco Evenepoel laat zich niet meer verrassen en wint de Ronde van Valencia

Lorenz Lomme
Reageer
Attente Remco Evenepoel laat zich niet meer verrassen en wint de Ronde van Valencia

In de Ronde van Valencia begon Remco Evenepoel zondag als leider aan de slotetappe. In een korte rit van net geen 95 km werd onze landgenoot even getest door het UAE van Joao Almeida, maar hij kwam niet in de problemen.

Evenepoel had bij aanvang van de slotrit 29 seconden voorsprong op Joao Almeida. Het stond in de sterren geschreven dat de Portugees en zijn team UAE onze landgenoot het vuur aan de schenen zouden willen leggen. In de openingsfase kregen we een kopgroep van 21 renners. Daarin zaten geen gevaarlijke klanten voor Evenepoel, maar wel twee Belgen met Jasper Schoofs en Tom Van Asbroeck.

Evenepoel weerstaat de (lichte) druk van UAE

Red Bull-Bora-Hansgrohe probeerde ondertussen alles onder controle te houden in dienst van Evenepoel. Met de Puerto del Oronet (4,7 km - 4,4% gemiddeld) en de Puerto del Garbi (4,7 km - 6,8% gemiddeld) zou het peloton nog twee keer getest worden.

De kopgroep bleef vooruit en UAE maakte op de Puerto del Garbi even aanstalten om Evenepoel te bedreigen, maar Red Bull smoorde die poging al snel in de kiem. In de kopgroep waren Raul Garcia Pierna en Adria Pericas ondertussen weggereden van de rest.

Schoofs, Emil Herzog, Andrew August, Diego Uriarte en Julien Bernard maakten daarna de sprong naar het tweetal. Herzog probeerde het daarna alleen, maar tevergeefs. Kim Heiduk en Sven Erik Bystrøm kwamen aansluiten, waarna ze elkaar vonden in de kopgroep. De voorsprong werd daarna kleiner en kleiner en het peloton kwam opzetten. August ging dan tegen de vlakte, terwijl UAE nog even druk zette op Evenepoel in de achtergrond.

Lees ook... Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden
Door de versnelling in de achtergrond van UAE smolt de voorsprong van de koplopers als sneeuw voor de Spaanse zon. Bernard wilde daarna voorin wegspringen om de sprint te ontlopen, maar even later maakte hij samen met Heiduk kennis met het wegdek. We gingen zo met zes man naar de streep. Garcia Pierna toonde zich uiteindelijk de sterkste in de sprint. Jasper Schoofs werd derde. Evenepoel pakt de eindzege en breit een vervolg aan zijn uitstekende seizoensstart.

