Adam Yates openhartig over plots pensioen van broer Simon: "Dan is het beter om te stoppen"

Lorenz Lomme
| Reageer
Adam Yates openhartig over plots pensioen van broer Simon: "Dan is het beter om te stoppen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Simon Yates verraste onlangs de wielerwereld door per direct te stoppen met koersen. De renner van Team Visma-Lease a Bike neemt afscheid na een rijke carrière, maar zal nog kunnen supporteren voor broer Adam. Die sprak bij WielerFlits over de beslissing van zijn broer.

Simon Yates maakte het nieuws per brief bekend. Hij neemt afscheid nadat hij afgelopen jaar de Giro won, een absoluut hoogtepunt in zijn schitterende carrière.

Broer Adam gaat nog door. Hij komt uit voor UAE Team Emirates XRG, waar hij nog een contract heeft tot eind 2028. Hij lijkt van plan om dat uit te gaan doen, maar zonder zijn broer in het peloton.

Beter om te stoppen dan het lijden te verlengen

"Ik geniet echt nog van het fietsen en heb zelf nog een contract tot eind 2028. Op z’n minst tot dan wil ik blijven koersen", vertelt hij aan WielerFlits. "Als je er van geniet, moet je ermee doorgaan zolang je kunt. Alleen, Simon genoot er niet meer van en dan is dat zo."

"Als je blij bent met wat je hebt gepresteerd en vrede kunt nemen met je loopbaan, dan kun je stoppen en genieten van de rest van je ‘normale’ leven", gaat Yates verder.  "Hij zei dat hij het niet meer voelde en dat hij niet heel gemotiveerd was. Dat was het."


"Dan is het beter om te stoppen dan het lijden te verlengen", vindt hij. "We doen dit al heel lang, we zijn prof sinds 2014 en rijden al met de fiets sinds de 8 of 9 zijn. Soms word je iets beu, dan moet je iets veranderen en genieten."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Adam Yates
Simon Yates

Meer nieuws

Remco Evenepoel bevestigt: dit monument zal hij níét rijden in 2026

Remco Evenepoel bevestigt: dit monument zal hij níét rijden in 2026

20:30
Ceylin Alvarado oppermachtig ondanks slechte signalen: "Alles was verzuurd"

Ceylin Alvarado oppermachtig ondanks slechte signalen: "Alles was verzuurd"

20:00
Knappe dubbelslag in Ster van Bessèges, eerste profzege in Ronde van Oman

Knappe dubbelslag in Ster van Bessèges, eerste profzege in Ronde van Oman

19:00
Ook deze jonge Belg maakte indruk in de Ronde van Valencia: "Het is speciaal als Yves Lampaert je afzet"

Ook deze jonge Belg maakte indruk in de Ronde van Valencia: "Het is speciaal als Yves Lampaert je afzet"

18:30
Niels Vandeputte geeft criticasters lik op stuk: "Laten zien dat ik het ook zo kan"

Niels Vandeputte geeft criticasters lik op stuk: "Laten zien dat ik het ook zo kan"

18:00
Attente Remco Evenepoel laat zich niet meer verrassen en wint de Ronde van Valencia

Attente Remco Evenepoel laat zich niet meer verrassen en wint de Ronde van Valencia

17:00
Beresterke Niels Vandeputte duldt geen tegenstand in Krawatencross in Lille

Beresterke Niels Vandeputte duldt geen tegenstand in Krawatencross in Lille

16:30
Hoe goed is Remco Evenepoel momenteel? Ploegleider Klaas Lodewyck maakt de balans op

Hoe goed is Remco Evenepoel momenteel? Ploegleider Klaas Lodewyck maakt de balans op

16:00
Geen winst voor wereldkampioene Lucinda Brand, maar wel voor deze rivale in de Krawatencross in Lille

Geen winst voor wereldkampioene Lucinda Brand, maar wel voor deze rivale in de Krawatencross in Lille

15:00
Na goud in de ploegkoers: Shari Bossuyt doet nu ook meteen van zich spreken op de weg

Na goud in de ploegkoers: Shari Bossuyt doet nu ook meteen van zich spreken op de weg

14:00
De Cauwer zet met harde conclusies Benoot en Van Aert met de voeten op de grond

De Cauwer zet met harde conclusies Benoot en Van Aert met de voeten op de grond

13:30
'Raket' Evenepoel verstuurt signaal, moet Pogacar zich zorgen maken? Wielerlegende zet de puntjes op de i

'Raket' Evenepoel verstuurt signaal, moet Pogacar zich zorgen maken? Wielerlegende zet de puntjes op de i

13:00
Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

12:30
Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

11:45
De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

10:30
Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om

Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om

10:00
Evenepoel ontketent onenigheid tussen concurrenten: straffe uitspraak over Remco is het gevolg

Evenepoel ontketent onenigheid tussen concurrenten: straffe uitspraak over Remco is het gevolg

09:40
Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden

Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden

09:14
Te danken aan supermateriaal? Opnieuw zorgt Belgische renner voor sensationele schok

Te danken aan supermateriaal? Opnieuw zorgt Belgische renner voor sensationele schok

08:50
Voordeel op Pogacar? Bakelants helder over de vele zeges van Evenepoel

Voordeel op Pogacar? Bakelants helder over de vele zeges van Evenepoel

07:00
"Een brug te ver": Evenepoel trekt rode lijn en is duidelijk over wielertoeristen

"Een brug te ver": Evenepoel trekt rode lijn en is duidelijk over wielertoeristen

07/02
Belgische kijkers haakten af door dominantie Van der Poel op WK veldrijden

Belgische kijkers haakten af door dominantie Van der Poel op WK veldrijden

07/02
📷 Geen andere keuze: appreciatie bij Wout van Aert begint te groeien

📷 Geen andere keuze: appreciatie bij Wout van Aert begint te groeien

07/02
Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

07/02
Plannetje mislukt door pech: Vanthourenhout moet iets toegeven na zege in Middelkerke

Plannetje mislukt door pech: Vanthourenhout moet iets toegeven na zege in Middelkerke

07/02
🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

07/02
Auto-ongeval op oudejaarsnacht: De Vlaeminck onthult wat er is gebeurd

Auto-ongeval op oudejaarsnacht: De Vlaeminck onthult wat er is gebeurd

07/02
Vanthourenhout en Vandeputte mogen allebei zegevieren in slotmanche Superprestige

Vanthourenhout en Vandeputte mogen allebei zegevieren in slotmanche Superprestige

07/02
Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

07/02
Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

07/02
Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

07/02
Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

07/02
Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

07/02
Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed

Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed

07/02
Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

07/02
Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

07/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Niels Vandeputte Jonas Vingegaard Rasmussen Cian Uijtdebroeks Michael Vanthourenhout Florian Vermeersch Jose De Cauwer Grischa Niermann Tadej Pogacar Ceylin Del Carmen Alvarado Aniek Van Alphen Patrick Lefevere Jasper Stuyven Dylan Van Baarle Jan Bakelants Joao Almeida Antonio Tiberi Bart Wellens

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved