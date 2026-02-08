Adam Yates openhartig over plots pensioen van broer Simon: "Dan is het beter om te stoppen"

Simon Yates verraste onlangs de wielerwereld door per direct te stoppen met koersen. De renner van Team Visma-Lease a Bike neemt afscheid na een rijke carrière, maar zal nog kunnen supporteren voor broer Adam. Die sprak bij WielerFlits over de beslissing van zijn broer.

Simon Yates maakte het nieuws per brief bekend. Hij neemt afscheid nadat hij afgelopen jaar de Giro won, een absoluut hoogtepunt in zijn schitterende carrière.

Broer Adam gaat nog door. Hij komt uit voor UAE Team Emirates XRG, waar hij nog een contract heeft tot eind 2028. Hij lijkt van plan om dat uit te gaan doen, maar zonder zijn broer in het peloton.

Beter om te stoppen dan het lijden te verlengen

"Ik geniet echt nog van het fietsen en heb zelf nog een contract tot eind 2028. Op z’n minst tot dan wil ik blijven koersen", vertelt hij aan WielerFlits. "Als je er van geniet, moet je ermee doorgaan zolang je kunt. Alleen, Simon genoot er niet meer van en dan is dat zo."

"Als je blij bent met wat je hebt gepresteerd en vrede kunt nemen met je loopbaan, dan kun je stoppen en genieten van de rest van je ‘normale’ leven", gaat Yates verder. "Hij zei dat hij het niet meer voelde en dat hij niet heel gemotiveerd was. Dat was het."



"Dan is het beter om te stoppen dan het lijden te verlengen", vindt hij. "We doen dit al heel lang, we zijn prof sinds 2014 en rijden al met de fiets sinds de 8 of 9 zijn. Soms word je iets beu, dan moet je iets veranderen en genieten."