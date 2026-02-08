Niels Vandeputte geeft criticasters lik op stuk: "Laten zien dat ik het ook zo kan"

Lorenz Lomme
Niels Vandeputte geeft criticasters lik op stuk: "Laten zien dat ik het ook zo kan"
Foto: © photonews

Niels Vandeputte was op de afspraak in de Krawatencross in Lille. Onze landgenoot nam de boel meteen in handen en reed daarna onbedreigd naar de zege. Achteraf was hij uiteraard heel tevreden, ook omdat hij de kritiek van de afgelopen crossen kon counteren.

Enkel de Spanjaard Felipe Orts kon nog even aanhaken bij Vandeputte, maar ook hij werd uiteindelijk overboord gegooid door onze sterke landgenoot, die opschuift naar de tweede plek in het klassement.

"Na twee, drie rondes hoorde ik Richard Groenendaal naar Felipe roepen dat hij alleen in mocht halen om in te houden, omdat Joris (Nieuwenhuis, red.) toen nog tien, vijftien seconden achter ons reed", tekende WielerFlits een eerste reactie op. "Dus ik wist dat ik het tempo niet mocht laten zakken. Ik moest enkel naar mezelf kijken."

Vandeputte bleef druk zetten

"Ik voelde dat Felipe regelmatig op een paar meter kwam, dus ik ben druk blijven zetten totdat hij een iets groter foutje maakte of dat ik iets vlotter reed", ging Vandeputte verder. "Dat was voldoende om de voorsprong uit te bouwen en te winnen. Dit was denk ik wel de perfecte cross voor mij."

"Voor de cross zeiden we nog dat het misschien lang samen kon blijven, en dat het in de laatste ronde beslist ging worden, maar daar heb ik de laatste crossen ook al wat commentaar op gehad. 'Hij rijdt niet op kop en gaat dan uiteindelijk wel met de prijzen lopen.' Ik denk dat dit een mooie manier was om te laten zien dat ik het ook zo kan", aldus onze landgenoot.

Lees ook... Beresterke Niels Vandeputte duldt geen tegenstand in Krawatencross in Lille
Met enkel nog de Universiteitscross in Brussel op het programma in de X²O Trofee lijkt de eindzege Joris Nieuwenhuis in normale omstandigheden niet meer te kunnen ontsnappen. De Nederlander heeft een voorsprong van 3 minuten en 17 seconden op Vandeputte.

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Michael Vanthourenhout Grischa Niermann Niels Vandeputte Florian Vermeersch Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Aniek Van Alphen Jose De Cauwer Klaas Lodewyck Yves Lampaert Gerben Kuypers Thibau Nys Marco Pantani Roger De Vlaeminck Jan Bakelants Patrick Lefevere

