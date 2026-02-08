Beresterke Niels Vandeputte duldt geen tegenstand in Krawatencross in Lille

Net als de vrouwen kwamen ook de mannen deze zondag in actie in de Krawatencross in Lille. Die afspraak werd een kolfje naar de hand van Niels Vandeputte, die solo naar de overwinning reed.

Joris Nieuwenhuis verscheen als leider van de X²O Badkamers Trofee aan de start van de Krawatencross in Lille. Het was echter Niels Vandeputte die als een komeet uit de startblokken schoot.

Enkel Felipe Orts kon onze landgenoot volgen, maar dat kostte alle moeite van de wereld. In de achtergrond probeerden Michael Vanthourenhout, Joris Nieuwenhuis, Toon Aerts en Mees Hendrikx de schade te beperken.

Vandeputte rijdt onbedreigd naar de zege

Voorin moest Orts dan de rol lossen. Er stond geen maat op Vandeputte, die onbedreigd naar een nieuwe zege reed en de tweede overwinning in zijn carrière boekte in Lille.

Daarachter reed een sterke Orts naar de tweede plek. Michael Vanthourentout maakte het podium compleet.

Lees ook... Niels Vandeputte geeft criticasters lik op stuk: "Laten zien dat ik het ook zo kan"›

Joris Nieuwenhuis werd vierde, maar blijft wel leider in het klassement. De Nederlander heeft nu 3 minuten en 17 seconden voorsprong op Niels Vandeputte met enkel nog de Universiteitscross in Brussel op het programma.