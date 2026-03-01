Samyn-organisatie duimt voor zijn komst: nu toch al een Van Aert-effect voelbaar

De aangekondigde aanwezigheid van Wout van Aert zal bij de organisatie van de Samyn Classic op gejuich onthaald zijn. Alleen moet het nu maar blijken of Van Aert effectief aan de start zal staan.

Philippe Liénart, de voorzitter van het organisatiecomité van de Samyn, kwam zelf zowat uit de lucht gevallen toen bleek dat Van Aert deze koers verkoos boven Kuurne-Brussel-Kuurne. Liénart reageerde bij de RTBF op de voorziene deelname van Van Aert aan de Samyn. "Ik kwam er pas achter toen Visma bijna een maand geleden zijn startlijst doorstuurde."

Vanaf het moment dat de eerst lijst werd samengesteld, prijkte Van Aert bij de starters van Visma-Lease a Bike. Wat betekende dat voor de wedstrijd? "We hebben niets veranderd qua veiligheid, maar we hebben wel veel meer verzoeken gehad voor VIP-tickets." De organisatie is dus al zeker van meer VIPS. Dat is al zeker een Van Aert-effect.

Alleen maar goed nieuws tot Van Aert ziek werd

Het hoeft niet noodzakelijk daarbij te blijven. Liénart hoopt ook op de aanwezigheid van veel Vlaamse fans. "Het is een vakantieperiode in Vlaanderen en er wordt mooi weer voorspeld. Alle sterren staan goed." Behalve dan dat Van Aert ziek is geworden, waardoor het onzeker is of hij na het schrappen van de Omloop ook de Samyn mist.

Toch is het een signaal dat Van Aert nog maar een deelname overwogen heeft, een jaar na de overwinning van Van der Poel. "Onze koers wint aan bekendheid. We worden stilaan meer als een klassieker beschouwd, zoals de Omloop of Kuurne-Brussel-Kuurne." Als Van Aert aan de start verschijnt, mag hij zich aan een dankwoord van Liénart verwachten.

Organisatie hoopt Van Aert op het podium te zien



Die wil Van Aert voor aanvang van de koers verwachten en het liefst dinsdagavond ook op het podium zien tijdens de podiumceremonie. De organisatie kan weinig anders doen dan duimen dat Van Aert hier fit genoeg voor zal zijn.