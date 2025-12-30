"Ze liggen wakker van elkaar", maar Diegem is meer dan duel en Thibau Nys heeft niet gewenste afloop

Geen Van der Poel of Van Aert present, maar Diegem Cross is altijd de moeite waard en lokt elk jaar veel volk. Wie haalde het deze keer bij de elite?

Vrouwencross

Van der Heijden trok als een van de coleiders in de Superprestige naar Diegem, maar maakte in de eerste bocht al een ferme smak. Het was een andere Nederlandse die bij afwezigheid van Brand het mooie weer maakte. Pieterse zag haar kans schoon en ging solo op zoek naar haar eerste overwinning van het seizoen.

De tegenstand kwam uit Luxemburg, want Schreiber reed na enkele moeilijke maanden haar beste cross in lange tijd. Dat zal ook ploegleider Sanne Cant plezier doen. Schreiber naderde richting het einde tot op vijf seconden, maar het laatste kloofje op winnares Pieterse kreeg ze niet dicht. Alvarado kende niet haar beste dag, maar was wel goed voor een derde plek. Van Alphen is alleen leidster.

Mannencross

Ook de mannen ondervonden dat de start verraderlijk kon zijn. Vanthourenhout schoot uit zijn klikpedaal: hij moest een hele cross achtervolgen. Del Grosso was wel uitstekend vertrokken. Nys moest aan de bak om als eerste achtervolger het gaatje te dichten.





Dat lukte hem wel degelijk en zo kregen we in eerste instantie de verwachte tweestrijd. Del Grosso zette druk door betere zandpassages te rijden, dat was geen verrassing. Door naar elkaar te loeren, konden ook de achtervolgers nog eventueel terugkomen. "Daar gaan ze niet wakker van liggen. Ze zullen wel van elkaar wakker liggen", voorspelde Paul Herygers in de VRT-uitzending.

Wyseure dichtte inderdaad nog de kloof. Toen Del Grosso even voet aan grond moest zetten, zag het er niet goed uit voor de Nederlander, maar er volgde snel nog een nieuwe wending. Na een val van Nys nam Del Grosso afstand van de twee Belgen en liet hij de overwinning niet meer liggen. Wyseure stelde zijn tweede plek veilig en Nys werd derde. Vanthourenhout finishte na een comeback als zesde."