Thibau Nys met voeten op de grond gezet? Ooit moet hij mogelijk harde keuze maken

Momenteel draait alles weer om de cross. Als Thibau Nys in het wegwielrennen het hoogste wil bereiken, dan moet hij misschien ooit wel de cross links laten liggen.

Edward Theuns schuift dat dilemma naar voren, als hij eens terugblikt op hoe het afgelopen wegseizoen is verlopen. Theuns maakte onder andere aan de zijde van Thibau Nys en Jonathan Milan deel uit van de Tourselectie van Lidl-Trek. Met twee ritzeges en de groene trui voor Milan was de Tour voor de ploeg in elk geval geslaagd.

Nys zal dit op persoonlijk vlak moeilijker kunnen zeggen. "Hij had misschien gehoopt om ergens uit te pakken. Maar die val in de eerste etappe maakte het allemaal moeilijker. En Thibau heeft ook gemerkt dat de Tour toch een niveau apart is", oordeelt Theuns bij Sporza. Als we de Gentenaar mogen geloven, heeft dat wel voor realiteitsbesef gezorgd.

Nys nog niet meteen terug naar de Tour

Het was de allereerste Tour voor Nys. Hij kon dus onmogelijk op voorhand weten wat het niveau exact zou zijn. Mogelijk is hij toch wat met de voeten op de grond gezet. Nys zal volgend jaar alleszins nog niet terugkeren naar de Tour. Theuns sluit niet uit dat Nys zijn seizoen anders moet indelen om ook een sterkere Tour te kunnen afwerken.

"Om echt top te zijn in de Tour, moet Thibau de cross misschien op het achterplan zetten", oppert de inwoner van Laarne. "En dat wil hij nog niet, wat ik ook wel begrijp." Nys heeft zelfs nog nooit uitgesproken dat hij dat ooit überhaupt wel bereid zou zijn om dat te doen. Momenteel is de liefde voor het veldrijden nog heel erg groot.

Theuns vindt dat Nys nog tijd heeft


Hij is ook nog altijd maar 23 en kan in de eerstvolgende seizoenen zelf wat aankijken of het absoluut nodig is om voluit voor het wegwielrennen te kiezen of niet. "Hij heeft nog tijd genoeg om die switch te maken", zegt Theuns over zijn ploegmaat.

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys
Edward Theuns

