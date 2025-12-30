Wereld zonder Mathieu en Remco te absurd? "Pogacar kreeg een pak op z'n broek van Evenepoel"

Wereld zonder Mathieu en Remco te absurd? "Pogacar kreeg een pak op z'n broek van Evenepoel"
Foto: © photonews

Wereldvedetten genoeg in de huidige generatie wielrenners: Van der Poel, Evenepoel, Pogacar... Thijs Zonneveld prijst zich gelukkig dat die eerste twee deel uitmaken van het huidige tijdperk.

In de podcast In De Waaier onderstreept Thijs Zonneveld hoe indrukwekkend het is wat Pogacar doet, omdat de wielersport ondertussen zo geglobaliseerd is en er gestreden moet worden tegen renners van alle continenten. Zonneveld stipt zo een verschil met het tijdperk Merckx aan en is opgelucht dat Pogacar toch nog enig weerwerk krijgt.

De analist laat een aantal vragen op de wereld los. "Hoe blij moeten we zijn dat we in een tijdperk leven waarin er nóg een paar heel goede renners zijn? Waarin Evenepoel bestaat, waarin Van der Poel bestaat, waarin Vingegaard bestaat. Kan je je voorstellen dat één van die renners, of twee van die renners er de afgelopen jaren niet was geweest?"

Zonder Van der Poel won Pogacar Parijs-Roubaix

Die vragen stellen is één ding, maar soms liggen de antwoorden ook voor de hand. "Als Mathieu van der Poel er dit jaar niet was geweest, dan had Pogacar gewoon alles gewonnen waar hij aan de start had gestaan. Dan had hij ook gewoon Parijs-Roubaix gewonnen. Dan had hij van de zwaarste kasseiklassieker tot het zwaarste WK ooit alles gewonnen."

Ook tussendoor toonde Pogacar zich een grote slokop. Voor Zonneveld is de suprematie van de Sloveen zoals die nu is al meer dan genoeg. Die hoeft echt niet nog groter te worden. "Dit is al absurd, maar hij werd tenminste nog geklopt in Parijs-Roubaix, daar hebben we nog gezien dat het een mens was." In die koers is Van der Poel nog de betere.

Evenepoel heerste op WK tijdrijden

Voorts kan Zonneveld nog één moment bedenken waarop het voor Pogacar ook even stevig slikken was. "En oké, op het WK tijdrijden kreeg hij een pak op z'n broek van Evenepoel." In Kigali ging Evenepoel zo hard tekeer dat hij Pogacar onderweg passeerde.

