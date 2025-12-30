Belgische cross droomt van de stunt van de eeuw en is met centen naar entourage Pogacar gestapt

Belgische cross droomt van de stunt van de eeuw en is met centen naar entourage Pogacar gestapt


De aanwezigheid van Van der Poel en/of Van Aert doet de droom van vele crossen in vervulling gaan. In Gullegem menen ze serieus een nog grotere naam te willen strikken, namelijk Tadej Pogacar.

Neen, dit is geen grap. Tadej Pogacar beschrijven als een veldrijder zou een brug te ver zijn, maar hij heeft wel al eens een veldritje in eigen land gereden. Zou hij dan niet te overtuigen zijn voor een uitstapje naar het crossland bij uitstek? De organisatie van Gullegem heeft een ernstige poging ondernomen om hem te overtuigen.

In Gullegem zal één van de eerste veldritten van 2026 doorgaan. Op zondag 3 januari wordt daar een Superprestigemanche gereden, evenwel zonder Van der Poel en Van Aert. Bovendien ontbreekt ook Thibau Nys. "We gingen op zoek naar een ander uithangbord voor onze cross", aldus organisator Stijn Tant bij Sporza. "Een heel goede renner, zeg maar."

Pogacar begin januari op stage

Dat is wel een omschrijving die bij Pogacar past, lacht Tant. Ja, zo kun je de beste wielrenner ter wereld wel noemen. Bij de organisatie waren ze niet te beroerd om hun stoute schoenen aan te trekken. "Dus we dachten: een nee heb je, een ja kun je krijgen. Uiteindelijk kregen we een nee, want Pogacar is dan op stage. Dus het paste niet in de planning."

De timing was een probleem om Pogacar naar West-Vlaanderen te lokken. Geld was dat veel minder, maakt Tant zich sterk. De organisatie in Gullegem had een aardige som achter de hand. "Eén die representatief was voor iemand als Tadej, vonden we. Maar tot echt concrete afspraken zijn we niet gekomen. Toch moeten we er altijd in geloven."

Gullegem hoopt op nieuwe kans in 2027

Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs
De droom om Pogacar aan de start te krijgen wordt een jaartje uitgesteld. Niet afgeblazen, want in 2027 volgt er een nieuwe kans. Je weet maar nooit. "De contacten zijn alvast gelegd ..." Tant hoopt dat dit een verschil kan maken.

