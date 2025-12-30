De fout van Thibau Nys en het verschil met hem benoemd: Del Grosso en Wyseure spreken klare taal

Thibau Nys geraakte niet verder dan de derde plek in Diegem, want Tibor Del Grosso en Joran Wyseure bleven hem voor. Het was dus interessant wat zij te zeggen hadden over de krachtsverhoudingen.

"Ik vond wel dat ik beter met de zandpassages om ging", stelde winnaar Del Grosso terecht. "Ik wist dat ik daar mijn voordeel kon behalen. Ik heb kunnen profiteren van een foutje van Thibau." Dat was mooi meegenomen, want het was zeker niet simpel om van Nys de maat te nemen in Diegem. "Op andere stukken was Thibau heel sterk."

Het is wel mogelijk dat Nys zich vergaloppeerd heeft, denkt de Nederlandse kampioen. "Ik denk dat Thibau zichzelf wat onder druk zette en probeerde om mij te lossen. Dat was een fout en mijn kans om ervandoor te gaan. Ik wist dat Thibau sterker zou zijn op die laatste beklimming. Ik ben vol doorgegaan in de hoop met een voorsprong boven te komen. Het was intens."

Wyseure verrassend tweede in Diegem

Joran Wyseure van Crelan-Corendon was de verrassende nummer 2. "Het was goed om nog eens te kunnen rijden voor de overwinning. Het doet deugd om weer op niveau te zijn. Ik voelde me de hele wedstrijd goed. Toen ik wegreed bij de achtervolgende groep en bij Thibau en Tibor kwam, wilde ik vooral die groep niet laten terugkeren. Anders rijd je misschien weer voor plaats tien."

Voor Wyseure was het dus cruciaal om de achtervolgers op afstand te houden. "Ik voelde dat Michael Vanthourenhout en Gerben Kuypers sterk aan het terugkeren waren. Ik reed met de derde plaats in mijn achterhoofd, maar loste na een goede zandpassage Thibau nog." Zo draaide het nog beter uit dan verwacht voor Wyseure.

Nog meer snedigheid bij Del Grosso en Nys



De West-Vlaming moest wel alles uit de kast halen en ondervond dat hij tegen twee toptalenten reed. "Je merkt dat zij iets explosiever zijn en dat heb je wel nodig op dit parcours. Ik heb dat iets minder in mij. Ik merkte dat er bij hen iets meer snedigheid op zat. Ik probeerde mijn eigen tempo te rijden, want zij zijn meer gewend om finales te rijden."