De fout van Thibau Nys en het verschil met hem benoemd: Del Grosso en Wyseure spreken klare taal

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Diegem
| Reageer
De fout van Thibau Nys en het verschil met hem benoemd: Del Grosso en Wyseure spreken klare taal
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys geraakte niet verder dan de derde plek in Diegem, want Tibor Del Grosso en Joran Wyseure bleven hem voor. Het was dus interessant wat zij te zeggen hadden over de krachtsverhoudingen.

"Ik vond wel dat ik beter met de zandpassages om ging", stelde winnaar Del Grosso terecht. "Ik wist dat ik daar mijn voordeel kon behalen. Ik heb kunnen profiteren van een foutje van Thibau." Dat was mooi meegenomen, want het was zeker niet simpel om van Nys de maat te nemen in Diegem. "Op andere stukken was Thibau heel sterk."

Het is wel mogelijk dat Nys zich vergaloppeerd heeft, denkt de Nederlandse kampioen. "Ik denk dat Thibau zichzelf wat onder druk zette en probeerde om mij te lossen. Dat was een fout en mijn kans om ervandoor te gaan. Ik wist dat Thibau sterker zou zijn op die laatste beklimming. Ik ben vol doorgegaan in de hoop met een voorsprong boven te komen. Het was intens."

Wyseure verrassend tweede in Diegem

Joran Wyseure van Crelan-Corendon was de verrassende nummer 2. "Het was goed om nog eens te kunnen rijden voor de overwinning. Het doet deugd om weer op niveau te zijn. Ik voelde me de hele wedstrijd goed. Toen ik wegreed bij de achtervolgende groep en bij Thibau en Tibor kwam, wilde ik vooral die groep niet laten terugkeren. Anders rijd je misschien weer voor plaats tien."

Voor Wyseure was het dus cruciaal om de achtervolgers op afstand te houden. "Ik voelde dat Michael Vanthourenhout en Gerben Kuypers sterk aan het terugkeren waren. Ik reed met de derde plaats in mijn achterhoofd, maar loste na een goede zandpassage Thibau nog." Zo draaide het nog beter uit dan verwacht voor Wyseure.

Nog meer snedigheid bij Del Grosso en Nys


De West-Vlaming moest wel alles uit de kast halen en ondervond dat hij tegen twee toptalenten reed. "Je merkt dat zij iets explosiever zijn en dat heb je wel nodig op dit parcours. Ik heb dat iets minder in mij. Ik merkte dat er bij hen iets meer snedigheid op zat. Ik probeerde mijn eigen tempo te rijden, want zij zijn meer gewend om finales te rijden." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Superprestige
Diegem
Tibor Del Grosso
Thibau Nys

Meer nieuws

Om nooit te vergeten: Rickaert door hem aan Tour-podium geholpen, maar ook ooit winnaar tegen Van der Poel

Om nooit te vergeten: Rickaert door hem aan Tour-podium geholpen, maar ook ooit winnaar tegen Van der Poel

20:00
De lefgozer in Van Aert is opgestaan sinds dat opmerkelijke avontuur: "Als je dat durft, durf je alles"

De lefgozer in Van Aert is opgestaan sinds dat opmerkelijke avontuur: "Als je dat durft, durf je alles"

19:00
Thibau Nys met voeten op de grond gezet? Ooit moet hij mogelijk harde keuze maken

Thibau Nys met voeten op de grond gezet? Ooit moet hij mogelijk harde keuze maken

18:30
🎥 Weer helemaal fris en in het nieuw: Van Aert schittert in video

🎥 Weer helemaal fris en in het nieuw: Van Aert schittert in video

18:00
Visma-renner openhartig: het lukt niet iedereen zoals uitzondering Van Aert

Visma-renner openhartig: het lukt niet iedereen zoals uitzondering Van Aert

15:00
Entourage Van Aert zet twijfels bij uitspraken van Van der Poel

Entourage Van Aert zet twijfels bij uitspraken van Van der Poel

13:30
Belgische cross droomt van de stunt van de eeuw en is met centen naar entourage Pogacar gestapt

Belgische cross droomt van de stunt van de eeuw en is met centen naar entourage Pogacar gestapt

12:00
Wereld zonder Mathieu en Remco te absurd? "Pogacar kreeg een pak op z'n broek van Evenepoel"

Wereld zonder Mathieu en Remco te absurd? "Pogacar kreeg een pak op z'n broek van Evenepoel"

12:30
Golazo maakt incident niet groter dan het is en rekent op Van der Poel

Golazo maakt incident niet groter dan het is en rekent op Van der Poel

09:00
'Opvallend: nieuwe liefde van Lotte Kopecky is grote naam uit de wielerwereld' Naast de fiets

'Opvallend: nieuwe liefde van Lotte Kopecky is grote naam uit de wielerwereld'

08:30
Van Aert lacht dubbele pech knap weg, maar heeft nog werk met zijn spreekwoorden

Van Aert lacht dubbele pech knap weg, maar heeft nog werk met zijn spreekwoorden

07:30
Wat brengt de toekomst nu? Mettepenningen met handen in het haar

Wat brengt de toekomst nu? Mettepenningen met handen in het haar

07:00
"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

29/12
Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

29/12
Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

29/12
Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

29/12
Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

29/12
Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

29/12
🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

29/12
Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

29/12
Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

29/12
Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

29/12
Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

29/12
Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

29/12
Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

29/12
Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

29/12
'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

29/12
Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

29/12
🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

29/12
Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

29/12
Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

29/12
Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

29/12
Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

29/12
Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

29/12
Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

28/12
🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium

🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium

28/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Tibor Del Grosso Sven Nys Lotte Kopecky Tadej Pogacar Lucinda Brand Joris Nieuwenhuis Laurens Sweeck Thijs Zonneveld Mathieu Heijboer Philippe Gilbert Greg Lemond Jordi Meeus Axel Merckx Richard Groenendaal Emiel Verstrynge Pim Ronhaar

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved