Ex-wereldkampioen vreest voor negatief effect Van der Poel-hype

Mathieu van der Poel is als vanouds weer heer en meester in het veldrijden. Zorgt hij voor een effect dat wel positief is voor de sport?

Die vraag kan men zich stellen en dat doet Richard Groenendaal ook in een gesprek met In De Leiderstrui. De wereldkampioen van 2000 vreest eigenlijk voor het omgekeerde. "De media en het publiek denken dat het pas begint vanaf het moment dat Mathieu (Van der Poel, red.) in de cross begint", laakt hij de mate aan belangstelling voor VDP.

Groenendaal ziet een verschil tussen de pure crossers en de wegrenners die later in het veldritseizoen instappen. "Al die crossers mogen al die klassementen rijden, beginnen aan een Wereldbeker, mogen lekker voor Jan lul naar Tabor, Flamanville en Sardinië, terwijl de echte toppers, die sowieso al beter zijn, lekker aan het trainen zijn in de zon."

Toppers rijden iedereen voor aap volgens Groenendaal

Omdat die toppers langer in fijne omstandigheden vertoeven en aan hun conditie kunnen schaven, mogen ze met goede moed naar de cross afzakken. "Die komen overgevolgen en beginnen iedereen voor aap te rijden, heel kort door de bocht gezegd. En dan snap ik sommige sponsoren wel, die dan zeggen, waarom zal ik dan nog sponsoren?"

Er zijn immers andere manieren om in de wielersport actief te zijn als sponsor dan in het veldrijden. "Als je 300 duizend te besteden heb als sponsor, kan je ook naar Flanders Classics bellen. Dan ben je zeker van de publiciteit, en je kan nog een wijntje drinken langs het parcours..." De cross kan echter niet permitteren dat sponsors afhaken.

Groenendaal vreest dat enkel kerstperiode boeit

Groenendaal denkt daarom dat de overmaat aan belangstelling voor de kerstperiode, die in schril contrast staat met de rest van het seizoen, niet goed is voor de cross. "Dat is de valkuil van onze sport op dit moment. Omdat iedereen het alleen maar over deze twee weken heeft."