Nieuw wapen na een dag al de kast in: Van Aert heeft er weinig aan gehad

Foto: © photonews

In de jacht op betere resultaten worden alle middelen aangewend. Wout van Aert heeft de afgelopen dagen een beroep gedaan op een nieuw wapen.

Het gaat hier om een opvallende koersbril. Ga maar na hoe Van Aert zich tot dusver presenteerde in het crossseizoen. Uiteraard droeg Van Aert tijdens het crossen altijd een koersbril en hij wisselde al eens van kleur. De ene keer koos hij voor oranje, daarna opteerde hij weer voor blauw of kon het ook een meer donkere kleur zijn.

In Dendermonde droeg hij echter de 'aero-bril': een hele brede koersbril die over de breedte van zijn hele gelaat komt. Van Aert had er een hele goede reden voor. "Met de lage zon van de laatste dagen is het heel moeilijk om te kijken. Zoals je kunt zien is het een bril met een heel groot glas. Dit is iets beter om tegen het zonlicht in te kijken."

Slim bekeken van Van Aert

Het is de laatste dagen heel erg koud om te fietsen, maar dat betekent niet dat de zon volledig afwezig is. Die komt er af en toe wel door en dan kan het inderdaad vervelend zijn voor crossers om alles goed te kunnen inschatten. Vandaar het gebruik van deze bril door Van Aert. Op zich is het wel slim bekeken van de Visma-renner.

Alleen heeft het hem in Dendermonde absoluut niet geholpen. De koersbril is uiteraard slechts een detail. Dat is geen reddingsmiddel als de benen niet meewillen. Van Aert gaf aan dat dit het geval was. De vraag was dan wel of hij een dag later in Loenhout opnieuw dezelfde bril zou dragen. Het antwoord op die vraag is negatief gebleken.

Wolken boven Loenhout

Lees ook... Beweringen van tegenstanders over Van Aert: niemand haalt zijn grote gelijk
Van Aert koos ander, doorzichtiger maar ook wel breed model. Om de bril van maandag opnieuw te dragen, had overigens weinig zin. Het was veel meer bewolkt, waardoor er in Loenhout geen rekening moest worden gehouden met de zon. Van Aert presteerde wel veel beter dan de dag voordien, maar kende met twee lekke banden ook een absolute pechdag.

