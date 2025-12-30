Opnieuw die dekselse spelbreker: sportieve verliezer Thibau Nys vloekt dat het 'typisch voor hem' is

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Diegem
Opnieuw die dekselse spelbreker: sportieve verliezer Thibau Nys vloekt dat het 'typisch voor hem' is
In het kunstlicht in Diegem heeft Thibau Nys vanavond zowat van alles meegemaakt. Een val in het zand was er te veel aan, waardoor hij verwezen werd naar de derde plek. Het zand was eens te meer de spelbreker.

Nochtans leek op een bepaald moment alles in de plooi te vallen voor Nys. "Op het meest cruciale moment maakt Tibor Del Grosso een foutje. Ik dacht dat ik perfect mijn moment kon kiezen. Ik rijd net mijn beste zandpassage, maar ik kwam steeds dichter bij het lint en ik raakte het. Zo typisch voor mij dat ik dit voor moet hebben."

Het is algemeen geweten dat Nys niet de grootste zandliefhebber in de cross is. In de eerste plaats moest hij die valpartij even verwerken. "Dat was best wel een klap. Ik voelde wel dat het beste er een beetje af was. Ik denk dat met Tibor gewoon de beste wint. Ik heb er geen problemen mee om dat toe te geven", toont Nys zich een sportieve verliezer.

Nys heeft geen frisse benen

De Belgische kampioen had al wel vrij snel door dat het niet evident ging worden om in Diegem als winnaar de meet te bereiken. "Ik voelde vrij snel dat ik niet de meest frisse benen. Die had ik wel nodig. Ik had nog wel vertrouwen in een goede afloop. We hadden allebei onze goede passages, we waren aan elkaar gewaagd", meent Nys.

Dat demonstreerde hij door de achterstanden die hij opliep in de zandbak telkens goed te maken op conditie. Tot die laatste valpartij er dus kwam. Daardoor werd het geen eerste of tweede, maar zelfs een derde plaats. "Ik wil er op 1 januari ook staan, maar ik had deze cross graag gewonnen", verwoordde Nys deze avond zijn ontgoocheling.

Volgende cross in eigen Baal

Volgende cross in eigen Baal
Het is nu inderdaad op naar het vieren van de overgang van oud naar nieuw en de thuiscross van Thibau Nys in Baal. Dan zal hij op de steun kunnen rekenen van een groot deel van de toeschouwers tijdens de GP Sven Nys.

