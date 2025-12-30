Dankzij X-factor al uitgegroeid tot killer: stunt van Del Grosso tegen Van Aert geen toeval

Dankzij X-factor al uitgegroeid tot killer: stunt van Del Grosso tegen Van Aert geen toeval

Hou vanavond in Diegem de Nederlandse kampioenentrui van Del Grosso maar in het oog. Als je Van Aert kan kloppen in Zolder, kan je ook een cross zonder Van Aert of Van der Poel winnen in Diegem.

Thijs Zonneveld heeft in de podcast In De Waaier nog eens teruggeblikt op de voorlopig grootste veldritzege uit de carrière van Del Grosso. Volgens de analist liet Del Grosso in de aanloop naar die cross al mooie dingen zien. "In de crossen ervoor zag je soms dat hij het liep lopen, of een foutje maakte in de laatste ronde. Je zag ook dat er meer in zat."

Del Grosso gaf in Zolder geen krimp bij de versnellingen van Van Aert in de slotronde. Daar verbaasden de Belgische analisten zich over en Zonneveld sluit zich hierbij aan. "In die laatste ronde rijdt Van Aert een paar keer echt hard door, waardoor Del Grosso echt wel onder druk stond. Hij komt gewoon elke keer terug", looft Zonneveld Del Grosso.

Del Grosso heeft het in zich om het af te maken

"Dan rijden ze het stuk van de laatste honderden meters op en dan weet je het eigenlijk al." Zonneveld zag de sprintzege van Del Grosso dus wel komen, omdat de 22-jarige het in zich heeft om koelbloedig te blijven en om de zaak af te maken. "Dat kan je gewoon niet aanleren, dit is gewoon de X-factor. Als hij in die situatie komt, is het heel vaak raak."

Del Grosso was nog nooit in die situatie gekomen in het veldrijden. Het zou logisch zijn als hij door een gebrek aan ervaring zelf in de fout zou gaan. "Dat is echt super bijzonder: dat je met je jeugdidool naar de streep rijdt en dan zo rustig blijft. En dat Van Aert eigenlijk de fout maakt door te laat aan te gaan", kan Zonneveld het amper geloven.

Eigenschap die hij deelt met Van der Poel

Op zo'n jonge leeftijd blijkt Tibor Del Grosso dus al een echte killer te zijn. Het is een van de eigenschappen die hij gemeen heeft met Mathieu van der Poel, zijn kopman bij Alpecin-Deceuninck. Al drukt Del Grosso voortaan dus zijn eigen stempel op de cross.

