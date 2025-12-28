Interview Del Grosso en Sweeck spreken klare taal over Van Aert, Nys en Van der Poel: "Hij zal er spijt van hebben"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Dendermonde
| Reageer
Foto: © photonews

Tibor Del Grosso en Laurens Sweeck waren de mannen die Thibau Nys konden vergezellen op het podium in Dendermonde. Zij deden achteraf ook opvallende uitspraken over diezelfde Nys. Ook Van Aert en Van der Poel kwamen ter sprake.

Voor Del Grosso was het knap dat hij er nog een tweede plek uit sleepte, want na een lekke band leek hij op enkele ronden van het einde in verloren positie te zitten. "Ik wist dat ik in de finale niet verder dan plek twee mocht zitten. Er waren technische stukjes waar ik technisch best goed was, maar op sommige stukken waren anderen beter."

Dan is een tweede plek niet slecht. We kunnen ons voorstellen dat hij nog min of meer op een roze wolk zweeft na die zege tegen Van Aert in Zolder. Die betekende toch wel veel. "Ik gedraag mezelf niet anders, maar het is wel te merken aan de fans dat ik een succes behaald heb. Wout is wel één van de mannen waar ik jarenlang naar heb opgekeken. Om dan zo iemand te kloppen bij je eerste profoverwinning is wel speciaal."

Van der Poel kan Wereldbeker winnen door puntentelling

Laurens Sweeck werd derde op een omloop die hem niet helemaal ligt. Een goede zaak voor de Wereldbeker, denk je dan. Alleen een zege volstaat om een goede zaak te doen, oppert hij. "Zo is de puntentelling nu eenmaal, hè. Het is ook hierdoor dat Mathieu van der Poel het klassement nog kan winnen. Als de puntentelling niet zo was, had Mathieu nooit kunnen winnen."

Sweeck trekt nu naar de volgende Wereldbekermanche met een voorsprong van drie punten op eerste achtervolger Thibau Nys. "Als ik vierde word, heb ik de trui niet meer, maar daar was ik eigenlijk niet mee bezig. Tot vorige week dacht Nys misschien niet aan de Wereldbekerzege. Ik denk dat hij nu misschien spijt heeft dat hij de crossen in Sardinië en Koksijde niet heeft aangevat, als je ziet waar hij nu staat."

Sweeck denkt dat Nys net tekort komt

Nys had een concurrent van Van der Poel kunnen worden volgens Sweeck. "Als hij die twee crossen had gereden, had hij misschien wel kunnen wedijveren met Mathieu in de eindstand. Dat zal nu net niet worden, denk ik." 

Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Wereldbeker
Dendermonde
Tibor Del Grosso
Laurens Sweeck
Wout Van Aert

