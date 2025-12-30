De lefgozer in Van Aert is opgestaan sinds dat opmerkelijke avontuur: "Als je dat durft, durf je alles"

Wout van Aert heeft al heel wat ervaringen beleefd, maar tijdens één avontuur kon hij tonen dat hij meer was dan enkel een wielrenner. Dat koestert hij nu nog altijd.

Het is misschien wel het moment waarop zelfs de hechte vrienden van Wout van Aert opkeken van de manier waarop hij zich uitdrukte. Van Aert ontpopte zich in 2024 tijdens het VTM-programma The Masked Singer immers tot een echt podiumbeest. Als het figuurtje 'Eekhoorn' bracht hij het nummer Song 2, door Blur uitgebracht in 1997.

Van Aert kon zichzelf zo ook als entertainer en als rocker op de kaart zetten. Het vermoeden was bij televisiekijkend Vlaanderen al groot dat Van Aert in het pak van 'Eekhoorn' zou zitten. En inderdaad, Van Aert werd ontmaskerd als 'Eekhoorn'. Het is nog altijd een avontuur waar hij met veel voldoening op terugblikt, zo blijkt.

Opvallend stuur van Van Aert

Onlangs viel het bij zijn deelname aan de Wereldbekermanche in Dendermonde immers op dat er enkele dingen op het stuur van zijn fiets kleefden. "Het zijn twee dingen: het nummer van mijn powermeter en dit is iets uit mijn deelname aan The Masked Singer", onthulde Van Aert. Datgene uit The Masked Singer was uiteraard het figuurtje 'Eekhoorn'.

Het is al wel vaker gebeurd dat Van Aert met zo'n sticker op zijn stuur begint aan een wielerwedstrijd. Dat deed hij eerder al in wegkoersen als de Ronde van Vlaanderen en de Giro. Zijn deelname aan zijn tv-programma draagt hij geregeld letterlijk en figuurlijk met zich mee. Van Aert heeft er nog een boodschap over. "Ik zeg altijd: als je dat durft, dan durf je alles."

Van Aert heeft zijn filosofie

We weten dat 'niets moeten' tot de filosofie van Wout van Aert behoort. Voortaan mag daar ook 'alles durven' aan gekoppeld worden. De lefgozer in zich tonen zonder te veel druk te voelen: zo wil Van Aert graag in het leven staan.