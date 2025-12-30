De lefgozer in Van Aert is opgestaan sinds dat opmerkelijke avontuur: "Als je dat durft, durf je alles"

De lefgozer in Van Aert is opgestaan sinds dat opmerkelijke avontuur: "Als je dat durft, durf je alles"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert heeft al heel wat ervaringen beleefd, maar tijdens één avontuur kon hij tonen dat hij meer was dan enkel een wielrenner. Dat koestert hij nu nog altijd.

Het is misschien wel het moment waarop zelfs de hechte vrienden van Wout van Aert opkeken van de manier waarop hij zich uitdrukte. Van Aert ontpopte zich in 2024 tijdens het VTM-programma The Masked Singer immers tot een echt podiumbeest. Als het figuurtje 'Eekhoorn' bracht hij het nummer Song 2, door Blur uitgebracht in 1997.

Van Aert kon zichzelf zo ook als entertainer en als rocker op de kaart zetten. Het vermoeden was bij televisiekijkend Vlaanderen al groot dat Van Aert in het pak van 'Eekhoorn' zou zitten. En inderdaad, Van Aert werd ontmaskerd als 'Eekhoorn'. Het is nog altijd een avontuur waar hij met veel voldoening op terugblikt, zo blijkt.

Opvallend stuur van Van Aert

Onlangs viel het bij zijn deelname aan de Wereldbekermanche in Dendermonde immers op dat er enkele dingen op het stuur van zijn fiets kleefden. "Het zijn twee dingen: het nummer van mijn powermeter en dit is iets uit mijn deelname aan The Masked Singer", onthulde Van Aert. Datgene uit The Masked Singer was uiteraard het figuurtje 'Eekhoorn'.

Het is al wel vaker gebeurd dat Van Aert met zo'n sticker op zijn stuur begint aan een wielerwedstrijd. Dat deed hij eerder al in wegkoersen als de Ronde van Vlaanderen en de Giro. Zijn deelname aan zijn tv-programma draagt hij geregeld letterlijk en figuurlijk met zich mee. Van Aert heeft er nog een boodschap over. "Ik zeg altijd: als je dat durft, dan durf je alles."

Van Aert heeft zijn filosofie

Lees ook... 🎥 Weer helemaal fris en in het nieuw: Van Aert schittert in video
We weten dat 'niets moeten' tot de filosofie van Wout van Aert behoort. Voortaan mag daar ook 'alles durven' aan gekoppeld worden. De lefgozer in zich tonen zonder te veel druk te voelen: zo wil Van Aert graag in het leven staan. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

🎥 Weer helemaal fris en in het nieuw: Van Aert schittert in video

🎥 Weer helemaal fris en in het nieuw: Van Aert schittert in video

18:00
Om nooit te vergeten: Rickaert door hem aan Tour-podium geholpen, maar ook ooit winnaar tegen Van der Poel

Om nooit te vergeten: Rickaert door hem aan Tour-podium geholpen, maar ook ooit winnaar tegen Van der Poel

20:00
Visma-renner openhartig: het lukt niet iedereen zoals uitzondering Van Aert

Visma-renner openhartig: het lukt niet iedereen zoals uitzondering Van Aert

15:00
Thibau Nys met voeten op de grond gezet? Ooit moet hij mogelijk harde keuze maken

Thibau Nys met voeten op de grond gezet? Ooit moet hij mogelijk harde keuze maken

18:30
Entourage Van Aert zet twijfels bij uitspraken van Van der Poel

Entourage Van Aert zet twijfels bij uitspraken van Van der Poel

13:30
Van Aert lacht dubbele pech knap weg, maar heeft nog werk met zijn spreekwoorden

Van Aert lacht dubbele pech knap weg, maar heeft nog werk met zijn spreekwoorden

07:30
Wereld zonder Mathieu en Remco te absurd? "Pogacar kreeg een pak op z'n broek van Evenepoel"

Wereld zonder Mathieu en Remco te absurd? "Pogacar kreeg een pak op z'n broek van Evenepoel"

12:30
Belgische cross droomt van de stunt van de eeuw en is met centen naar entourage Pogacar gestapt

Belgische cross droomt van de stunt van de eeuw en is met centen naar entourage Pogacar gestapt

12:00
Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

29/12
Golazo maakt incident niet groter dan het is en rekent op Van der Poel

Golazo maakt incident niet groter dan het is en rekent op Van der Poel

09:00
'Opvallend: nieuwe liefde van Lotte Kopecky is grote naam uit de wielerwereld' Naast de fiets

'Opvallend: nieuwe liefde van Lotte Kopecky is grote naam uit de wielerwereld'

08:30
Wat brengt de toekomst nu? Mettepenningen met handen in het haar

Wat brengt de toekomst nu? Mettepenningen met handen in het haar

07:00
Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

29/12
Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

21:30
"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

29/12
Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

29/12
Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

29/12
Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

29/12
Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

29/12
Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

29/12
🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

29/12
Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

29/12
Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

29/12
'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

29/12
Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

29/12
🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

29/12
Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

29/12
Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

29/12
Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt Analyse

Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt

28/12
Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

29/12
Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

29/12
Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

29/12
Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

29/12
Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

29/12
Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

28/12
Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

28/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Sven Nys Tibor Del Grosso Lotte Kopecky Tadej Pogacar Lucinda Brand Joris Nieuwenhuis Laurens Sweeck Thijs Zonneveld Mathieu Heijboer Michael Vanthourenhout Thibau Nys Jonas Rickaert Philippe Gilbert Greg Lemond Jordi Meeus Eli Iserbyt

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved