Entourage Van Aert zet twijfels bij uitspraken van Van der Poel

Mathieu van der Poel heeft bepaalde uitspraken gedaan die toch wel voor een bommetje gezorgd hebben in het veldritlandschap. Alleen hecht niet iedereen daar evenveel geloof aan.

Het duurt blijkbaar even voor de ene Mathieu de andere gaat geloven. Mathieu van der Poel is nog altijd de sportieve rivaal van Wout van Aert, die dan weer op zijn beurt wordt bijgestaan door coach Mathieu Heijboer. Diezelfde Heijboer laat zich in Het Laatste Nieuws sceptisch uit over de potentiële pensioenplannen van VDP in het veld.

Van der Poel heeft verklaard dat hij mogelijk stopt met veldrijden na dit seizoen, als hij in Hulst zijn achtste wereldtitel verovert. Het zou hem de mogelijkheid geven om voor eigen volk en met een hoogtepunt afscheid te nemen van de discipline. Bovendien is hij in dat scenario recordhouder met de meeste wereldtitels en valt er daarna nog weinig te winnen.

Van der Poel lijkt het serieus te menen

Wanneer Heijboer de uitspraken van Van der Poel krijgt voorgelegd, laat hij op zijn minst sterke twijfels blijken. "Mjaa. Geloof je dat echt?" Wanneer Van der Poel het hierover heeft, lijkt hij toch met de nodige sérieux over dit onderwerp te praten. Zelfs Van Aert kon wel begrip voor zijn standpunt opbrengen, hoewel hij zelf nog niet wil stoppen.

Heijboer kijkt er toch met een iets andere blik naar. "Ik denk dat Mathieu de cross ook nog veel te leuk vindt om al te stoppen." Hij ziet bij zijn landgenoot nog altijd voldoende crossplezier om door te gaan. Dat zou dus toch nog de bovenhand kunnen halen van de sportieve realiteit. Afwachten wat Van der Poel beslist na het WK in Hulst.

Van Aert is de cross nog lang niet beu

Heijboer beseft maar al te goed dat een beslissing van Van Aert om te stoppen met veldrijden totaal niet in de pijplijn zit en hij zou dit zelfs niet aanmoedigen. Het amusement dat in de cross te beleven valt is immers een goede motivator voor het volgende wegseizoen.