Signalen in verschillende richtingen: dit wordt doorslaggevend in WK-dilemma voor Van Aert

Signalen in verschillende richtingen: dit wordt doorslaggevend in WK-dilemma voor Van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met inmiddels vijf crossen achter de rug kan al eens herbekeken worden of Wout van Aert het WK op zijn programma neigt te zetten. Er bereiken de buitenwereld signalen uit beide richtingen.

Daar is zijn trainer Mathieu Heijboer verantwoordelijk voor. Zijn uitspraken in Het Laatste Nieuws kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. In elk geval heeft hij een timing in zijn hoofd om de WK-knoop door te hakken. "Dat zullen we over twee weken beslissen." Na het BK dus? "Of in ieder geval de dagen richting het BK."

Het resultaat op het BK zal niet doorslaggevend zijn om al dan niet deel te nemen aan het WK. "Neen, we gaan onze keuze maken op basis van zijn gevoel op de fiets, en of hij er zin in heeft. Misschien zit hij dan al echt met zijn hoofd bij de voorjaarsklassiekers..." Dat zijn wel ruime paramters: er wordt voorlopig weinig concreets verklapt.

Kans op WK-deelname Van Aert niet kleiner

"Ik snap dat het voor jullie onduidelijk is. We hebben ons vorig jaar communicatief klem gezet door op voorhand te zeggen: "Het WK zal niet gebeuren." Toch is dat WK er toen nog bijgekomen. Nu was het in die zin anders door te zeggen dat de deur op een kier staat. Die kier is niet kleiner geworden." Laat ons vooral dat laatste onthouden.

Het is een strohalm voor de fans om zich aan vast te houden. Na vijf wedstrijden was er toch al wel een overwinning van Van Aert verwacht. Dat die er nog niet is gekomen, heeft de kans op een WK-deelname dus niet verminderd. Dat is hoopgevend. Langs de andere kant zal Van Aert enkel het WK rijden als hij denkt dat goud mogelijk is. 

Van Aert moet zelf denken dat er wat te halen valt

Lees ook... Nieuw wapen na een dag al de kast in: Van Aert heeft er weinig aan gehad
"We beslissen met name op de parameter dat hij competitief is en het idee heeft dat er wat te halen is op het WK", verduidelijkt Heijboer. Als Van Aert denkt dat er meer in zit dan zilver. Gezien de heerschappij van Van der Poel zijn er tot nu toe geen indicatoren die in die richting wijzen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
WK Veldrijden
Mathieu Heijboer
Wout Van Aert

Meer nieuws

Nieuw wapen na een dag al de kast in: Van Aert heeft er weinig aan gehad

Nieuw wapen na een dag al de kast in: Van Aert heeft er weinig aan gehad

21:00
Ex-wereldkampioen vreest voor negatief effect Van der Poel-hype

Ex-wereldkampioen vreest voor negatief effect Van der Poel-hype

10:00
Van der Poel geeft nog eens uitleg over schrikwekkend moment met fan na bekijken van de beelden

Van der Poel geeft nog eens uitleg over schrikwekkend moment met fan na bekijken van de beelden

08:00
Beweringen van tegenstanders over Van Aert: niemand haalt zijn grote gelijk

Beweringen van tegenstanders over Van Aert: niemand haalt zijn grote gelijk

29/12
Van Aert staat van iets compleet versteld en geeft toe dat hij explosiviteit mist

Van Aert staat van iets compleet versteld en geeft toe dat hij explosiviteit mist

28/12
Thibau benoemt na overwinning 'op zijn Sven Nys' het grote probleem van Wout van Aert

Thibau benoemt na overwinning 'op zijn Sven Nys' het grote probleem van Wout van Aert

28/12
Del Grosso en Sweeck spreken klare taal over Van Aert, Nys en Van der Poel: "Hij zal er spijt van hebben" Interview

Del Grosso en Sweeck spreken klare taal over Van Aert, Nys en Van der Poel: "Hij zal er spijt van hebben"

28/12
Van Aert lacht dubbele pech knap weg, maar heeft nog werk met zijn spreekwoorden

Van Aert lacht dubbele pech knap weg, maar heeft nog werk met zijn spreekwoorden

07:30
Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

20:00
Golazo maakt incident niet groter dan het is en rekent op Van der Poel

Golazo maakt incident niet groter dan het is en rekent op Van der Poel

09:00
'Opvallend: nieuwe liefde van Lotte Kopecky is grote naam uit de wielerwereld' Naast de fiets

'Opvallend: nieuwe liefde van Lotte Kopecky is grote naam uit de wielerwereld'

08:30
Wat brengt de toekomst nu? Mettepenningen met handen in het haar

Wat brengt de toekomst nu? Mettepenningen met handen in het haar

07:00
Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

16:30
Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

21:30
"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

20:30
Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

16:01
Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

19:00
Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

18:30
Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

14:00
Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

17:45
🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

17:00
Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

15:00
Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

13:30
'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

13:00
Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

29/12
🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

12:30
Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

12:00
Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

29/12
Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt Analyse

Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt

28/12
Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

29/12
Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

29/12
Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

29/12
Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

29/12
Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

29/12
Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

28/12
Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

28/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Laurens Sweeck Remco Evenepoel Lotte Kopecky Joris Nieuwenhuis Tibor Del Grosso Sven Nys Lucinda Brand Stephane Heulot Emiel Verstrynge Bart Wellens Patrick Lefevere Christoph Roodhooft Jordi Meeus Michael Vanthourenhout Philippe Gilbert Oier Lazkano Greg Lemond

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved