Signalen in verschillende richtingen: dit wordt doorslaggevend in WK-dilemma voor Van Aert

Met inmiddels vijf crossen achter de rug kan al eens herbekeken worden of Wout van Aert het WK op zijn programma neigt te zetten. Er bereiken de buitenwereld signalen uit beide richtingen.

Daar is zijn trainer Mathieu Heijboer verantwoordelijk voor. Zijn uitspraken in Het Laatste Nieuws kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. In elk geval heeft hij een timing in zijn hoofd om de WK-knoop door te hakken. "Dat zullen we over twee weken beslissen." Na het BK dus? "Of in ieder geval de dagen richting het BK."

Het resultaat op het BK zal niet doorslaggevend zijn om al dan niet deel te nemen aan het WK. "Neen, we gaan onze keuze maken op basis van zijn gevoel op de fiets, en of hij er zin in heeft. Misschien zit hij dan al echt met zijn hoofd bij de voorjaarsklassiekers..." Dat zijn wel ruime paramters: er wordt voorlopig weinig concreets verklapt.

Kans op WK-deelname Van Aert niet kleiner

"Ik snap dat het voor jullie onduidelijk is. We hebben ons vorig jaar communicatief klem gezet door op voorhand te zeggen: "Het WK zal niet gebeuren." Toch is dat WK er toen nog bijgekomen. Nu was het in die zin anders door te zeggen dat de deur op een kier staat. Die kier is niet kleiner geworden." Laat ons vooral dat laatste onthouden.

Het is een strohalm voor de fans om zich aan vast te houden. Na vijf wedstrijden was er toch al wel een overwinning van Van Aert verwacht. Dat die er nog niet is gekomen, heeft de kans op een WK-deelname dus niet verminderd. Dat is hoopgevend. Langs de andere kant zal Van Aert enkel het WK rijden als hij denkt dat goud mogelijk is.

Van Aert moet zelf denken dat er wat te halen valt

Lees ook... Nieuw wapen na een dag al de kast in: Van Aert heeft er weinig aan gehad›

"We beslissen met name op de parameter dat hij competitief is en het idee heeft dat er wat te halen is op het WK", verduidelijkt Heijboer. Als Van Aert denkt dat er meer in zit dan zilver. Gezien de heerschappij van Van der Poel zijn er tot nu toe geen indicatoren die in die richting wijzen.