Thibau Nys geeft een nieuwe update over de medische problemen met zijn rug
Thibau Nys meldt zich vanavond weer in het veld in Diegem. Dan is de vraag: houdt zijn rug het of niet? Daar heeft hij de laatste tijd immers toch wat last van.

Een paar dagen geleden werd de Belgische kampioen voor de start in Dendermonde nog gevraagd hoe het gesteld was met zijn rugproblemen. "Da's relatief. Ik heb in Gavere wel kunnen doen wat ik moest doen. Ik kon daar niet zeggen dat ik werd tegengehouden door rugproblemen, maar in Zolder raakte ik voor geen meter vooruit."

Nys kan die wisselvalligheid alleen maar betreuren. "Dat moet even opgelost worden." Daarna trok hij zich op gang, voor wat uiteindelijk een knalprestatie en een ferme triomf bleek te zijn. "Ja, ik heb zeker pijnvrij kunnen rijden", zei hij achteraf in Dendermonde. "Het was eigenlijk nog beter dan in Gavere. Dat stelt mij gerust." Goed voor het vertrouwen.

Entourage Nys lijkt juiste methode te hebben gevonden

De zorgen over de rug kunnen zo dus even naar de achtergrond verdwijnen. "Het is zeker nog niet volledig van de baan, maar we hebben wel een beetje een methode gevonden om het stabiel te houden van cross tot cross. Er moet zeker nog aan gewerkt worden, maar ik kan absoluut niet klagen over mijn laatste twee crossen."

Tegelijkertijd blijft de 23-jarige veldrijder van Baloise Glowi Lions op zijn hoede. Aan zijn ingesteldheid ligt het nooit, maar op fysiek vlak moet je natuurlijk wel al het nodige kunnen doen. Dat beseft Nys uiteraard ook. "In Zolder stond ik ook met heel veel goesting aan de start om er iets heel moois van te maken en dan draait het volledig in de soep."

Thibau Nys na het skippen van Loenhout fris voor Diegem

Lees ook... Beweringen van tegenstanders over Van Aert: niemand haalt zijn grote gelijk
Niemand die het dus exact kan voorspellen hoe het met de rug van Thibau Nys zal zijn vanavond in Diegem. Na Loenhout over te slaan zou hij zich in de avondcross wel fris moeten kunnen presenteren. Nys won in Diegem voorlopig enkel bij de junioren.

