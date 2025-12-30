Ploeg van Sven Nys heeft slecht nieuws te melden

De ploeg van Sven Nys heeft helaas slecht nieuws met het oog op de cross in Diegem van vanavond. Daar zal alles op Thibau Nys gezet worden.

Ook Pim Ronhaar en Shirin van Anrooij hebben de intrinsieke capaciteiten om Baloise Glowi Lions in zo'n cross ook aan een prima uitslag te helpen. Helaas hebben zij fysieke klachten. Ronhaar sukkelt al een hele tijd met de rug en Van Anrooij maakte een valpartij in Gavere. De gevolgen hiervan sleepte ze duidelijk ook nog met zich mee in Dendermonde.

De fysieke beperkingen van Ronhaar en Van Anrooij hadden duidelijk ook hun impact op hun wedstrijden. In zijn laatste vier crossen slaagde Ronhaar er niet in om bij de eerste tien te eindigen. Van Anrooij knokte zich in Gavere en Dendermonde nog naar een zevende en elfde plek, maar dat is beduidend minder goed dan haar tweede plaatsen in Koksijde en Hofstade.

Veel rugklachten bij Baloise Glowi Lions

De Nederlandse renner en renster blijken allebei te kampen te hebben met rugproblemen. Die circuleren in de ploeg, want ook Thibau Nys heeft hiermee te maken gehad. Inmiddels lijken de problemen van Nys beter onder controle. Hij was zondag nog de beste bij de mannen in Dendermonde en zei ook zelf dat het met zijn rug beter ging.

Door de cross van Loenhout over te slaan hoopt hij in Diegem fris aan de start te komen. Dat plan hadden ook Ronhaar en Van Anrooij, maar daar moeten ze nu op terugkomen. Hun ploeg laat via de Instagram Stories het volgende weten: "Pim en Shirin zullen niet starten in Diegem. Ze hebben besloten om hun rug wat extra rust te geven."

Avondcross in Diegem

Gelet op hun respectievelijke situaties is dat waarschijnlijk een slim idee. Baloise Glowi Lions bevestigt wel de deelname van Thibau Nys, al staat het verkeerde startuur bij zijn afbeelding. In Diegem is het traditioneel een avondcross: de vrouwen starten om 18u30, de mannen om 20u.