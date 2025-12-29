Beweringen van tegenstanders over Van Aert: niemand haalt zijn grote gelijk

Het is voor Wout van Aert niet de ervaring geworden die hij voor ogen had in Dendermonde. Voor aanvang van de cross hadden zijn tegenstanders van alles over hem te zeggen. Nu we de afloop kennen, kunnen we nagaan wie er gelijk had.

Door de droogte werd sowieso een snelle cross verwacht waarin veel renners lange tijd samen zouden blijven. "Als Wout en Thibau Nys echt doorrijden, zal er wel afscheiding komen", dacht Joren Wyseure. Hij heeft slechts deels gelijk. Van Aert kon met zijn motor niet het verschil maken. Nys deed dat wel in de slotronde, al kreeg hij hierbij ook de hulp van Sweeck.

Michael Vanthourenhout had het over de tactiek die in omstandigheden zoals in Dendermonde toegepast kan worden. "Het wordt vechten voor elke positie", zei hij vooraf. "Als je achter de tweede of derde plek zit, zit je al te ver. Het wiel van Wout zal wel geviseerd worden. Je zou voordien met een tweetal al het verschil moeten kunnen maken."

Het wiel van Van Aert geviseerd?

Vanthourenhout dacht ergens te anticiperen, maar dat bleek niet mogelijk. Of het wiel van Van Aert geviseerd werd? Mogelijk, op het lange rechte stuk aan start/finish passeerde hij meerdere ronden op kop van de kopgroep. "Wout zal absoluut weer goed zijn", verwachtte Tibor Del Grosso. Dat is een verwachting die duidelijk niet is uitgekomen.

Van Aert gaf zelf toe dat hij niet zijn beste dag had. Del Grosso keek alleszins niet alleen naar hem. "Thibau heeft in Gavere ook weer zijn goede benen laten zien. Het wordt moeilijker om zoals in Zolder met zijn tweeën weg te rijden. Misschien gaan we wel met pakweg zes man de laatste ronde in", deed Del Grosso een opvallende voorspelling.

Nog een ruimere kopgroep dan Del Grosso verwachtte

Lees ook... Del Grosso en Sweeck spreken klare taal over Van Aert, Nys en Van der Poel: "Hij zal er spijt van hebben"›

Hij had gelijk door een ruime kopgroep bij aanvang van de laatste ronde te voorspellen, maar het aantal had hij niet juist. Bij de start van de laatste ronde zaten maar liefst negen crossers nog vooraan. Kortom: niemand haalde echt zijn grote gelijk, maar er werden wel enkele interessante zaken verteld in Dendermonde.