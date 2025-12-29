Beweringen van tegenstanders over Van Aert: niemand haalt zijn grote gelijk

Beweringen van tegenstanders over Van Aert: niemand haalt zijn grote gelijk
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is voor Wout van Aert niet de ervaring geworden die hij voor ogen had in Dendermonde. Voor aanvang van de cross hadden zijn tegenstanders van alles over hem te zeggen. Nu we de afloop kennen, kunnen we nagaan wie er gelijk had.

Door de droogte werd sowieso een snelle cross verwacht waarin veel renners lange tijd samen zouden blijven. "Als Wout en Thibau Nys echt doorrijden, zal er wel afscheiding komen", dacht Joren Wyseure. Hij heeft slechts deels gelijk. Van Aert kon met zijn motor niet het verschil maken. Nys deed dat wel in de slotronde, al kreeg hij hierbij ook de hulp van Sweeck.

Michael Vanthourenhout had het over de tactiek die in omstandigheden zoals in Dendermonde toegepast kan worden. "Het wordt vechten voor elke positie", zei hij vooraf. "Als je achter de tweede of derde plek zit, zit je al te ver. Het wiel van Wout zal wel geviseerd worden. Je zou voordien met een tweetal al het verschil moeten kunnen maken."

Het wiel van Van Aert geviseerd?

Vanthourenhout dacht ergens te anticiperen, maar dat bleek niet mogelijk. Of het wiel van Van Aert geviseerd werd? Mogelijk, op het lange rechte stuk aan start/finish passeerde hij meerdere ronden op kop van de kopgroep. "Wout zal absoluut weer goed zijn", verwachtte Tibor Del Grosso. Dat is een verwachting die duidelijk niet is uitgekomen.

Van Aert gaf zelf toe dat hij niet zijn beste dag had. Del Grosso keek alleszins niet alleen naar hem. "Thibau heeft in Gavere ook weer zijn goede benen laten zien. Het wordt moeilijker om zoals in Zolder met zijn tweeën weg te rijden. Misschien gaan we wel met pakweg zes man de laatste ronde in", deed Del Grosso een opvallende voorspelling.

Nog een ruimere kopgroep dan Del Grosso verwachtte

Lees ook... Del Grosso en Sweeck spreken klare taal over Van Aert, Nys en Van der Poel: "Hij zal er spijt van hebben"
Hij had gelijk door een ruime kopgroep bij aanvang van de laatste ronde te voorspellen, maar het aantal had hij niet juist. Bij de start van de laatste ronde zaten maar liefst negen crossers nog vooraan. Kortom: niemand haalde echt zijn grote gelijk, maar er werden wel enkele interessante zaken verteld in Dendermonde.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Wereldbeker
Dendermonde
Wout Van Aert
Thibau Nys
Michael Vanthourenhout

Meer nieuws

Del Grosso en Sweeck spreken klare taal over Van Aert, Nys en Van der Poel: "Hij zal er spijt van hebben" Interview

Del Grosso en Sweeck spreken klare taal over Van Aert, Nys en Van der Poel: "Hij zal er spijt van hebben"

17:50
Thibau benoemt na overwinning 'op zijn Sven Nys' het grote probleem van Wout van Aert

Thibau benoemt na overwinning 'op zijn Sven Nys' het grote probleem van Wout van Aert

20:40
Van Aert staat van iets compleet versteld en geeft toe dat hij explosiviteit mist

Van Aert staat van iets compleet versteld en geeft toe dat hij explosiviteit mist

17:20
Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

08:30
Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

14:00
Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

07:40
Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

10:00
Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

13:30
'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

13:00
🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

12:30
Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

12:00
Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

11:00
Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt Analyse

Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt

20:30
Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

09:00
Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

08:00
Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

07:00
Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

Zege in Dendermonde met speciale betekenis: Thibau Nys onthult waarom

16:40
🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium

🎥 Thibau Nys de beste in vliegmeeting in Dendermonde, Van Aert niet op het podium

16:16
Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

18:00
Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

21:30
Einde carrière voor Iserbyt? Mettepenningen heeft geen goed nieuws

Einde carrière voor Iserbyt? Mettepenningen heeft geen goed nieuws

20:00
Afwezig in Dendermonde: Sven Nys keerde halsoverkop terug naar huis

Afwezig in Dendermonde: Sven Nys keerde halsoverkop terug naar huis

19:00
Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

18:30
OFFICIEEL: Jurgen Mettepenningen heeft topper beet uit het veldrijden

OFFICIEEL: Jurgen Mettepenningen heeft topper beet uit het veldrijden

15:30
Vijftiende zege van het seizoen: Brand blijft over één iets erg verbaasd

Vijftiende zege van het seizoen: Brand blijft over één iets erg verbaasd

15:00
📷 Red Bull-BORA-hansgrohe neemt afscheid, maar opvallende naam ontbreekt

📷 Red Bull-BORA-hansgrohe neemt afscheid, maar opvallende naam ontbreekt

28/12
Goed en slecht nieuws over Nieuwenhuis: ploeg geeft meer uitleg over blessure

Goed en slecht nieuws over Nieuwenhuis: ploeg geeft meer uitleg over blessure

28/12
Meer dan drie weken in het ziekenhuis: Patrick Lefevere onthult gevolgen op zijn dagelijkse leven

Meer dan drie weken in het ziekenhuis: Patrick Lefevere onthult gevolgen op zijn dagelijkse leven

28/12
Anders dan dit jaar: Lotte Kopecky spreekt helder doel uit voor 2026

Anders dan dit jaar: Lotte Kopecky spreekt helder doel uit voor 2026

28/12
"Onbetrouwbare" Stéphane Heulot, ex-CEO van Lotto, krijgt de volle laag

"Onbetrouwbare" Stéphane Heulot, ex-CEO van Lotto, krijgt de volle laag

28/12
"Om zijn salaris te wettigen...": Van Aert stevig aangepakt

"Om zijn salaris te wettigen...": Van Aert stevig aangepakt

27/12
Geen duel, maar Van Aert kan Van der Poel wel aardig handje helpen

Geen duel, maar Van Aert kan Van der Poel wel aardig handje helpen

28/12
Rug een probleem bij Thibau Nys? Sven Nys geeft meer uitleg

Rug een probleem bij Thibau Nys? Sven Nys geeft meer uitleg

28/12
Succes ook dankzij haar: Pogacar onthult welke rol verloofde Zigart voor hem speelt

Succes ook dankzij haar: Pogacar onthult welke rol verloofde Zigart voor hem speelt

28/12
Van de hemel naar de hel: Verdonschot met voeten op de grond gezet

Van de hemel naar de hel: Verdonschot met voeten op de grond gezet

28/12
Magnier een concurrent of een vriend? Merlier is klaar en duidelijk

Magnier een concurrent of een vriend? Merlier is klaar en duidelijk

28/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Sven Nys Jan Bakelants Tadej Pogacar Lotte Kopecky Joris Nieuwenhuis Laurens Sweeck Tibor Del Grosso Thymen Arensman Emiel Verstrynge Jose De Cauwer Bart Wellens Christoph Roodhooft Michael Vanthourenhout Tim Merlier Philippe Gilbert Jonas Abrahamsen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved