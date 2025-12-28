Van Aert staat van iets compleet versteld en geeft toe dat hij explosiviteit mist

Na drie zeges in de vorige vier edities haalde Wout van Aert deze keer zelfs de top vijf niet in Dendermonde. Het was dan ook crossen in volledig andere omstandigheden en bovendien kende Van Aert een mindere dag.

Die andere omstandigheden zaten er al even aan te komen. Toch stond Van Aert er behoorlijk van te kijken. "In de vroegere edities had ik nooit kunnen denken dat ik hier zonder modder zou rijden. Het was heel zwaar toen het erbij lag zoals vorig jaar. Dat was misschien een beetje té, maar ik hield er wel van. Het is nu een hele snelle cross."

Door het vriesweer lag het immers helemaal droog. Van Aert reed wel vooraan, maar dat gold ook voor nog negen andere renners. Daarom wil hij er ook geen drama van maken dat hij pas zesde werd. "Het had ook een andere uitslag kunnen zijn, maar ik ben naar hier gekomen om mee te doen om te winnen. Dat heb ik eigenlijk niet gedaan."

Eerlijke vaststelling van Van Aert

Een eerlijke vaststelling van Van Aert, die aanvankelijk ook moest zoeken naar zijn positie in de kopgroep. "In de tweede helft van de wedstrijd voelde ik me beter. Op twee ronden van het einde zat ik net te ver in het groepje en was mijn koers eigenlijk al gereden. Ik had moeite met de explosieve aanzetten, ik was niet zo agressief."

Het was dus zeker niet de beste Van Aert die we in actie zagen. We kunnen dit zelfs zijn minst goede cross tot dusver noemen dit seizoen. "Ik hoop dat ik vandaag ben doorgekomen en het de volgende dagen, en zeker morgen, beter gaat. Sneller dan dit wordt het niet. Het is van bocht naar bocht sprinten en dan komen andere jongens bovendrijven. Ik verwacht in Loenhout een soortgelijke cross."

Van Aert nog altijd niet gewonnen

Ondertussen staat de zegeteller nog altijd op nul. Dat is toch vervelend. "Winnen is altijd moeilijk. Als Mathieu van der Poel niet meedoet, zijn de kansen voor alle anderen groter natuurlijk, maar ik zie dit niet als een gemiste kans."