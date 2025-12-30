Vanaf 1 januari wordt het anders: groot nieuws over de ploeg van Sven en Thibau Nys

Met Sven Nys als teammanager en Thibau Nys als veelbelovende crosser zijn zij de drijvende krachten bij de Baloise Glowi Lions. Al blijft het uiteraard een teamgebeuren. De ploeg gaat weldra wel anders heten.

Glowi is de verzamelnaam voor een veelzijdige bedrijvengroep: een verhaal dat begon bij Het Poetsbureau. Het is dit schoonmaakbedrijf dat met groot nieuws komt over de ploeg van Sven Nys. Zijn veldritploeg zal binnen een paar dagen niet meer bekendstaan als Baloise Glowi Lions. Er wordt een zekere verandering aangebracht aan de naam.

Het is voor het tweede jaar op rij dat de ploegnaam verandert. Na 2024 veranderde Baloise Trek Lions in Baloise Glowi Lions. Een jaar later is het dus alweer tijd voor een nieuwe wijziging. Dit verkondigt Het Poetsbureau via Instagram Stories. "Vanaf 2026 fietsen de Baloise Glowi Lions onder een nieuwe naam", wordt alvast geteaset.

Glowi niet langer in naam van ploeg Sven Nys

Het blijft niet enkel hierbij: ook de nieuwe naam van de ploeg wordt bekendgemaakt. Dat wordt met een titel bovenaan de socialmediapost met de volgende titel: "Glowi geeft op 1 januari de fakkel door aan het Poetsbureau!" Er wordt dus gewag gemaakt van een nieuwigheid in 2026. "Dan schitteren onze sterren als Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions."

Dat is een hele mond vol en een naam die beduidend langer is dan vroeger. Met deze bekendmaking kunnen de veldritliefhebbers alvast de nieuwe naam van de ploeg beginnen te oefenen. Het Poetsbureau koppelt meteen een uitdaging aan deze onthulling. De kans wordt immers aangeboden om een vip-ticket te winnen voor een cross.

Via zegetocht Lucinda Brand richting 2026

Lees ook... Behoren de twijfels over de sprint van Thibau Nys alweer tot de verleden tijd?›

Op de afbeelding waar Het Poetsbureau dit nieuws de wereld mee instuurt, prijkt ook Lucinda Brand. Zij is degene die de ploeg dit seizoen al het meeste succes heeft bezorgd. De Nederlandse zit momenteel aan twaalf opeenvolgende zeges.