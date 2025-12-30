Visma-renner openhartig: het lukt niet iedereen zoals uitzondering Van Aert

Visma-renner openhartig: het lukt niet iedereen zoals uitzondering Van Aert
Foto: © photonews

Visma-Lease a Bike is de topploeg die hamert op een sterk collectief en de wisselende rollen die renners voorgeschoteld krijgen. Zelfs voor iemand als een Wout van Aert is dat het geval.

In de kasseiklassiekers voor zijn eigen kansen gaan, om dan later in het seizoen voor een klassementsman te werken en in andere koersen toch weer zelf proberen te scoren: Van Aert switcht van de ene rol in de andere. We vinden het allemaal zo vanzelfsprekend dat dit steeds weer goed gaat. Attila Valter heeft het her veel moeilijker mee.

De Hongaar heeft zijn derde seizoen bij Visma-Lease a Bike achter de rug. De insteek was dezelfde als in de eerste twee jaren. "Ik wist dat mijn rol ongeveer hetzelfde zou blijven bij Visma, en dat is prima", zegt hij bij In De Leiderstrui. "Ze hebben zoveel geweldige renners dat ik de meeste koersen een knecht zou zijn en dan later voor mijn eigen kansen kon gaan."

Het beviel Van Aert wel prima

Valter vond het toch erg ingewikkeld om telkens van de ene rol in de andere te vallen. "Persoonlijk was het erg moeilijk om steeds van rol te switchen. Of je bent een van de besten, zoals Wout (Van Aert, red.)." Valter erkent dus dat het iemand als Van Aert wel prima af ging, maar dat betekent duidelijk niet dat alle renners er vlot mee om kunnen.

De 27-jarige Valter is ondertussen in die laatste categorie beland. "Het was niet makkelijk om de ene week te helpen, en dan de volgende week te horen te krijgen: "ga ervoor, pak je kans"." Het lijkt ons inderdaad niet eenvoudig om het ineens te moeten waarmaken als kopman in een koers, als je ploeg je hiervoor wel plots nodig heeft.

Valter verlaat Visma-Lease a Bike

Lees ook... Entourage Van Aert zet twijfels bij uitspraken van Van der Poel
Mogelijk heeft dit ermee toe geleid dat de resultaten van Valter in 2025 iets minder goed waren. In elk geval heeft hij wel een nieuwe ploeg gevonden: hij verlaat Visma-Lease a Bike voor Bahrein Victorious en tekende er voor drie jaar.

