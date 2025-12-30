Om nooit te vergeten: Rickaert door hem aan Tour-podium geholpen, maar ook ooit winnaar tegen Van der Poel

In de lijst met prestaties van het jaar komt zeker ook de 'koppeltijdrit' waar Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel zich aan waagden in de Tour. Een ritzege leverde het net niet op.

De verwachting was dat de negende etappe van de Tour de France 2025 één van de saaiste edities van het jaar zou worden. Het tegendeel werd waar, omdat Jonas Rickaert de droom had om eens op het Tour-podium te geraken en zijn ploegmaat Mathieu van der Poel zo gek genoeg was om hem hierbij wel te willen helpen via een vroege vlucht.

Vanaf kilometer nul vertrokken ze en het peloton zou hen heel lang niet meer terugzien. Van der Poel werd pas helemaal op het einde nog teruggehaald, nadat Rickaert hem liet gaan. Bij de Belg van Alpecin-Deceuninck was de pijn beginnen opspelen. "Ik was verkrampt, verzuurd, het was echt vreselijk. Dat ga ik nooit vergeten", zegt hij bij NRC.

Rickaert moet het hebben van het vlakke

Een renner met zijn profiel misstaat alleszins niet in het rijtje met renners die de strijd van de prijslust krijgt na afloop van een Tourrit. Hij staat er immers wel voor bekend om zich voor zijn ploegmaats uit de naad te werken. "Maar niet zodra het bergop gaat, want dan kan ik met mijn postuur niet mee, dus het moest gebeuren in een vlakke etappe."

Uiteindelijk heeft Van der Poel Rickaert dus toch aan die gedroomde podiumceremonie in de Tour de France geholpen. Dat zullen ze de West-Vlaming nooit meer afnemen. Overigens slaagde hij er ooit één keer in om zijn huidige kopman te verslaan. In een Belgische koers bij de nieuwelingen haalde Rickaert het ooit van Van der Poel.

Rickaert versloeg Van der Poel één keer

Het Tour-podium zal hij nog altijd blijven koesteren, maar ook die zege als jonge gast tegen Van der Poel is iets om nooit te vergeten. "Tot op de dag van vandaag hebben we het daar nog over", geeft Rickaert fijntjes mee.