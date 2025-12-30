Van der Poel geeft nog eens uitleg over schrikwekkend moment met fan na bekijken van de beelden

Een vroeg incident met een fan was voor Mathieu van der Poel toch een van de meer opvallende momenten van de cross in Loenhout. Van der Poel is er nu helemaal zeker van dat deze actie er per ongeluk kwam.

Dat was overigens al het eerste vermoeden van Van der Poel meteen na de cross. De wereldkampioen veldrijden betwijfelde of er kwaad opzet in het spel was. Helemaal zeker kon hij op dat moment uiteraard nog niet zijn, want alles ging ook zo snel. Het moet toch even schrikken zijn als je plots iemand anders aan je stuur ziet komen.

Wanneer Van der Poel VTM NIEUWS te woord stond, kon hij voor de volledige honderd procent uitsluitsel bieden. "Ik heb de beelden bekeken en ik denk niet echt dat het express is. Jammer genoeg kan dat ook gebeuren." Er is inderdaad te zien dat de supporter in kwestie eigenlijk alle crossers die op die plek passeren aanmoedigt.

Van der Poel twijfelt niet aan intenties van fan

Zelfs dan is het niet de bedoeling om in contact met een van de renners of hun fiets te komen. De man is door de politie even verhoord. Hij zweerde dit niet te hebben gewild en wou ook zijn verontschuldigingen overbrengen aan Van der Poel. "Je ziet het ook wel op de beelden. Daarom dat ik het ook zeg", twijfelt VDP niet aan zijn intenties.

Van der Poel vindt dat de beelden voor zich spreken. Het gaat dus deels om het verkeerd inschatten door een supporter hoe snel de renners eraan komen en hoe dicht ze bij de hekken en de spandoeken komen. "Hij steekt net iets te ver zijn hand uit en daardoor komt hij tegen mijn stuur", verklaart Van der Poel het incident uit het begin van de cross.

Slechts een klein minpuntje in Loenhout

Of het dan nodig is dat de man persoonlijk zijn verontschuldigingen overmaakt, daar is Van der Poel niet specifiek op ingegaan. In elk geval was dit eigenlijk maar een klein minpuntje in het licht van het totale volksfeest in Loenhout.