🎥 Weer helemaal fris en in het nieuw: Van Aert schittert in video

Visma-Lease a Bike bedient de liefhebbers van nieuwe shirts op hun wenken. Ook Wout van Aert zal zich toch met een aangepaste tenue in het peloton presenteren in 2026.

Zijn Nederlandse wielerformatie houdt wel vast aan de traditionele kleuren: geel en zwart. Toch is er werk gemaakt van een nieuw design om de renners met een frisse look het volgende wegseizoen te laten aanvatten. Visma-Lease a Bike had op zijn sociale media de aankondiging van de video van de nieuwe shirts reeds geteaset.

Wielerfans konden vandaag dus maar beter het X-account van de ploeg in het oog gehouden. Nu is ook de volledige versie van de video op de wereld losgelaten. Uiteraard speelt Wout van Aert er een rol in. Van Aert prijkt ook op enkele afbeeldingen die daarnaast nog verspreid worden. Bij die foto's zie je hem op de fiets zijn nieuwe outfit dragen.

Onderste deel Visma-shirt in het zwart

Een opvallende verandering is dat het onderste deel van het shirt volledig zwart gekleurd is, in plaats van slechts zwarte accenten aan te brengen. Het zwart geraakt verweven met het geel, dat nog altijd de toonaangevende kleur is voor het bovenste deel van het shirt. De nieuwe wielertenue van Visma-Lease a Bike is ontworpen door Nimbl.

New Season, New Skin. This is our 2026 jersey. ⚡️ #craftedbynimbl



Algemeen manager Richard Plugge kijkt er op de site van Visma-Lease a Bike al naar uit om de renners in het nieuw te zien. "Een nieuw seizoen betekent altijd de dingen evalueren, verbeteren en verder opbouwen. Die aanpak wordt gereflecteerd in onze outfit voor 2026. We blijven herkenbaar, maar hebben wel aandacht voor detail en ontwikkeling."



Plugge zweert bij partnerships

Welke samenwerking het ook betreft, Plugge kijkt er op toe dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt. "Samen met onze partners blijven we manieren ontdekken om onze renners te ondersteunen om hun best mogelijke prestaties te leveren."