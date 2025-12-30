🎥 Weer helemaal fris en in het nieuw: Van Aert schittert in video

🎥 Weer helemaal fris en in het nieuw: Van Aert schittert in video
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Visma-Lease a Bike bedient de liefhebbers van nieuwe shirts op hun wenken. Ook Wout van Aert zal zich toch met een aangepaste tenue in het peloton presenteren in 2026.

Zijn Nederlandse wielerformatie houdt wel vast aan de traditionele kleuren: geel en zwart. Toch is er werk gemaakt van een nieuw design om de renners met een frisse look het volgende wegseizoen te laten aanvatten. Visma-Lease a Bike had op zijn sociale media de aankondiging van de video van de nieuwe shirts reeds geteaset.

Wielerfans konden vandaag dus maar beter het X-account van de ploeg in het oog gehouden. Nu is ook de volledige versie van de video op de wereld losgelaten. Uiteraard speelt Wout van Aert er een rol in. Van Aert prijkt ook op enkele afbeeldingen die daarnaast nog verspreid worden. Bij die foto's zie je hem op de fiets zijn nieuwe outfit dragen.

Onderste deel Visma-shirt in het zwart

Een opvallende verandering is dat het onderste deel van het shirt volledig zwart gekleurd is, in plaats van slechts zwarte accenten aan te brengen. Het zwart geraakt verweven met het geel, dat nog altijd de toonaangevende kleur is voor het bovenste deel van het shirt. De nieuwe wielertenue van Visma-Lease a Bike is ontworpen door Nimbl.

Algemeen manager Richard Plugge kijkt er op de site van Visma-Lease a Bike al naar uit om de renners in het nieuw te zien. "Een nieuw seizoen betekent altijd de dingen evalueren, verbeteren en verder opbouwen. Die aanpak wordt gereflecteerd in onze outfit voor 2026. We blijven herkenbaar, maar hebben wel aandacht voor detail en ontwikkeling."

Lees ook... Visma-renner openhartig: het lukt niet iedereen zoals uitzondering Van Aert

Plugge zweert bij partnerships

Welke samenwerking het ook betreft, Plugge kijkt er op toe dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt. "Samen met onze partners blijven we manieren ontdekken om onze renners te ondersteunen om hun best mogelijke prestaties te leveren." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Visma-renner openhartig: het lukt niet iedereen zoals uitzondering Van Aert

Visma-renner openhartig: het lukt niet iedereen zoals uitzondering Van Aert

15:00
Entourage Van Aert zet twijfels bij uitspraken van Van der Poel

Entourage Van Aert zet twijfels bij uitspraken van Van der Poel

13:30
Van Aert lacht dubbele pech knap weg, maar heeft nog werk met zijn spreekwoorden

Van Aert lacht dubbele pech knap weg, maar heeft nog werk met zijn spreekwoorden

07:30
Wereld zonder Mathieu en Remco te absurd? "Pogacar kreeg een pak op z'n broek van Evenepoel"

Wereld zonder Mathieu en Remco te absurd? "Pogacar kreeg een pak op z'n broek van Evenepoel"

12:30
Belgische cross droomt van de stunt van de eeuw en is met centen naar entourage Pogacar gestapt

Belgische cross droomt van de stunt van de eeuw en is met centen naar entourage Pogacar gestapt

12:00
Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

20:00
Golazo maakt incident niet groter dan het is en rekent op Van der Poel

Golazo maakt incident niet groter dan het is en rekent op Van der Poel

09:00
'Opvallend: nieuwe liefde van Lotte Kopecky is grote naam uit de wielerwereld' Naast de fiets

'Opvallend: nieuwe liefde van Lotte Kopecky is grote naam uit de wielerwereld'

08:30
Wat brengt de toekomst nu? Mettepenningen met handen in het haar

Wat brengt de toekomst nu? Mettepenningen met handen in het haar

07:00
Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

29/12
Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

21:30
"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

20:30
Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

29/12
Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

19:00
Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

29/12
Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

29/12
Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

29/12
🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

29/12
Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

29/12
Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

29/12
'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

29/12
Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

Wat was het probleem van Van Aert? Herygers legt vinger op de wonde

29/12
🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

29/12
Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

29/12
Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

29/12
Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt Analyse

Kan Van Aert dit seizoen nog een cross winnen? Pijnlijke primeur dreigt

28/12
Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

29/12
Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

29/12
Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

Rijdt Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen?

29/12
Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

Thibau Nys hakt knoop door en schrapt cross van zijn programma

29/12
Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

Nieuwenhuis wilde niet voor Mettepenningen rijden: Groenendaal onthult details

29/12
Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

Van Aert pas zesde in Dendermonde: Herygers velt verrassend oordeel

28/12
Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

Het is nog altijd niet verwerkt: Meeus helder over dure fout in de Tour

28/12
Einde carrière voor Iserbyt? Mettepenningen heeft geen goed nieuws

Einde carrière voor Iserbyt? Mettepenningen heeft geen goed nieuws

28/12
Afwezig in Dendermonde: Sven Nys keerde halsoverkop terug naar huis

Afwezig in Dendermonde: Sven Nys keerde halsoverkop terug naar huis

28/12
Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

Van der Poel niet in Dendermonde: organisator Mettepenningen toont weinig begrip

28/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Sven Nys Remco Evenepoel Laurens Sweeck Tibor Del Grosso Lotte Kopecky Tadej Pogacar Lucinda Brand Thijs Zonneveld Mathieu Heijboer Joris Nieuwenhuis Emiel Verstrynge Bart Wellens Christoph Roodhooft Michael Vanthourenhout Jordi Meeus Philippe Gilbert Greg Lemond

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved