Behoren de twijfels over de sprint van Thibau Nys alweer tot de verleden tijd?

Op een bepaalde manier is het vreemd om Thibau Nys met de term 'sprintprobleem' in verband te brengen. Toch werden er na het EK veldrijden bij zijn sprint vragen gesteld.

In november ging het EK veldrijden kwam de sprint van Thibau Nys er niet bepaald uit, waardoor Toon Aerts met de Europese titel aan de haal ging. In de entourage van Nys klonk daarna dat zijn sprint mogelijk was afgebot, omdat hij het afgelopen jaar op de weg ook relatief weinig gespurt had. Dat werd aangehaald als mogelijke verklaring.

Het is de vraag of het echt daaraan lag, of Toon Aerts die dag gewoon de betere was. Als Nys ruim twee en een halve maand geleden met een sprintprobleem zat, is de kwestie ook hoe lang het zou duren om die spurt weer te verbeteren. Het explosive werk dat er in de cross aan te pas komt, zou daar in theorie misschien wel bij kunnen helpen.

Thibau Nys nuanceert

Mogelijk is dat euvel inmiddels weer helemaal verholpen. In de Wereldbeker in Dendermonde boekte Nys immers een overwinning in de sprint, na een strijd tegen Tibor Del Grosso en Laurens Sweeck. "Een sprint is veelgezegd", nuanceert Nys het enigszins. "Ik doe het op timing, ervaring en explosiviteit. Een zuivere sprint was het niet echt."

Dit zijn wel allemaal capaciteiten die een renner nodig heeft om een sterke sprint te rijden. Het ene leunt dus dichter bij elkaar aan. Wat mogelijk ook belangrijk was, is dat de aanloop naar de zogeheten sprint in Dendermonde prima verliep. "Ik ben zeker tevreden met de manier waarop ik de laatste halve ronde rijd. Het was eigenlijk vlekkeloos."

Spurt als troef voor Nys in Diegem?

Nys kan dus met een pak vertrouwen afzakken naar Diegem, hoe zijn overwinning in Dendermonde ook beschreven wordt. Ook in Diegem zou het wel een extra troef zijn als Nys een snelle spurt achter de hand kan houden.