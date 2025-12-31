Ondanks mindere resultaten: trainer stelt iets vast bij Wout van Aert

Ondanks mindere resultaten: trainer stelt iets vast bij Wout van Aert
Foto: © photonews

Winnen lukte nog niet voor Wout van Aert in het veld. Toch ziet zijn trainer Mathieu Heijboer signalen dat het goed gaat met Van Aert en hij er ook beter voor staat dan vorig jaar.

Mindere cijfers bij Van Aert dit seizoen

Vorig seizoen reed Wout van Aert zes wedstrijden in het veld en won hij er twee, in Gullegem en Dendermonde. In Maasmechelen en op het WK in Liévin werd hij tweede, in Loenhout en Benidorm viel hij als vierde net naast het podium. 

Cijfermatig gaat het dit seizoen een stuk minder goed met Van Aert. Hij werd zevende in Antwerpen, tweede in Hofstade en Heusden-Zolder, zesde in Dendermonde en tiende in Loenhout door twee lekke banden. 

Heijboer ziet positieve signalen bij Van Aert

Toch zijn ze bij Visma-Lease a Bike tevreden. Zijn trainer Mathieu Heijboer stelt dat Van Aert zich goed voelt en erg snel kan herstellen. Zijn lichaam ziet ook niet af door de crossen die hij rijdt. "Dat zijn goede signalen", zegt Heijboer bij HLN. 

Van Aert staat volgens Heijboer een stuk scherper dan vorig jaar op dit moment. "Er is ook veel meer rust in zijn hoofd. Hij is veel meer ontspannen." Van Aert amuseert zich gewoon met het crossen. 


Zelfs als hij naast de overwinning grijpt, zoals in Heusden-Zolder, dan ebt de teleurstelling volgens Heijboer snel weg. Dat was vorig jaar wel anders, toen er bij Van Aert veel spanning was na een lange en moeilijke revalidatie. 

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

