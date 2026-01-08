Lotte Kopecky vertelt voor het eerst over haar nieuw lief

Lotte Kopecky blikt vooruit op het nieuwe seizoen en spreekt voor het eerst openlijk over haar relatie met Axel Merckx. De combinatie van sportieve ambities en een nieuwe privésituatie geeft haar een ander perspectief.

Nieuwe motivatie richting 2026

Kopecky geeft aan dat ze met hernieuwde energie aan het jaar begint. “Ik heb heel veel zin om aan het nieuwe seizoen te beginnen”, vertelt ze aan VTM Nieuws. Ze verscheen zichtbaar ontspannen op de teampresentatie van Team SD Worx‑Protime.

Het voorbije seizoen verliep sportief niet zoals gehoopt, maar privé kende ze een positieve periode. Dat benadrukt ze met: “Op sportief gebied was 2025 niet mijn beste jaar. Maar op privévlak was het een heel goed jaar.” De nieuwe relatie speelt daarin een rol.

Voor het eerst bevestigt ze publiek haar band met Axel Merckx. Ze geeft aan dat ze goed alleen kan zijn, maar dat het leven met twee aangenamer is. Die balans helpt haar om met vertrouwen vooruit te kijken.

Relatie binnen het wielermilieu

Merckx heeft een lange achtergrond in de sport en leidt een jeugdwielerploeg. Voor Kopecky is het een voordeel dat hij de wielerwereld begrijpt. “Het lijkt me heel moeilijk om, met het leven dat we leiden, een relatie te hebben met iemand die de wielerwereld niet snapt.”



Ze ziet hun gedeelde kennis van het wielrennen als een meerwaarde. Volgens haar maakt dat de combinatie van hun levens eenvoudiger en zorgt het voor wederzijds begrip.