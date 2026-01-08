Ex-renner spreekt klare taal over wat hij van fusie tussen Lotto en Intermarché denkt

Thomas De Gendt volgt de ontwikkelingen rond de fusie tussen Lotto en Intermarché nauwgezet. Hij kijkt terug op zijn jaren bij Lotto en geeft duidelijk aan hoe hij de huidige situatie beoordeelt.

Bezorgdheid over het verdwijnen van een Belgische ploeg

De Gendt, die tien jaar deel uitmaakte van de Lotto‑structuur, ziet de samensmelting met Intermarché kritisch aan. Hij benadrukt dat het verlies van een Belgische ploeg hem stoort, zo vertelt hij in La Dernière Heure.

Volgens hem zorgt de overgang voor moeilijke omstandigheden bij verschillende renners en stafleden. Een aantal van hen krijgt geen plaats binnen de nieuwe organisatie, wat de onzekerheid vergroot. De Gendt verwijst daarbij naar mensen die al jaren in de ploeg werkten.

Hij merkt op dat de oorspronkelijke plannen anders waren dan wat nu gebeurt. De verwachtingen bij zowel ploeg als sponsors lagen volgens hem hoger, maar de realiteit wijkt af van de originele plannen.

Twijfels over sportieve keuzes

Daarnaast wijst De Gendt op het vertrek van meerdere sterke renners uit de Intermarché‑kern. Hij stelt dat dit een impact heeft op de sportieve waarde van de fusieploeg.



Hij geeft aan dat Lotto volgens hem weinig baat heeft bij het opnemen van renners die niet tot de topcategorie behoren. Die instroom ziet hij niet als een versterking voor het geheel. De Gendt besluit dat de huidige richting niet overeenkomt met wat aanvankelijk werd beoogd. De ex‑renner blijft de situatie volgen, maar maakt duidelijk dat de fusie voor hem vooral teleurstellende elementen bevat.