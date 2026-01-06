Bommetje op komst? Concurrent Van Aert en Van der Poel sluit comeback niet uit en is meteen ontzettend ambitieus

Bommetje op komst? Concurrent Van Aert en Van der Poel sluit comeback niet uit en is meteen ontzettend ambitieus
Foto: © photonews

Het komt te weinig voor dat we echt kunnen genieten van een duel tussen Van Aert en Van der Poel. De tijd van de 'Grote Drie' is zelfs al veel langer geleden.

Dat is een term die werd bovengehaald als zowel Wout van Aert, Mathieu van der Poel als Tom Pidcock aan de start van een veldrit verschenen. Pidcock is inmiddels al een stuk minder crosser dan die twee anderen. Waar Van der Poel op zinspeelt, heeft Pidcock al omgezet in de realiteit: de Brit paste voor het tweede seizoen op rij voor de cross.

"Maar het kan zeker zijn dat Tom volgend seizoen opnieuw in het veld te bewonderen is", zegt zijn trainer Kurt Bogaerts nu plots bij Sporza. Het is niet uitgesloten dat de veldrijder Pidcock volgende winter zijn comeback maakt, als hij minder koersdagen heeft. "Vorig seizoen reed Tom 2 grote rondes en koerste hij tot en met de Ronde van Lombardije."

Frissere Pidcock kan weer naar de cross lonken

Bovendien was Pidcock ook actief in het mountainbiken: zo had hij in totaal meer dan 80 koersdagen op de teller. Als er meer frisheid in de benen aanwezig is, is er misschien wel de mogelijkheid om het veldrijden er weer bij te nemen. "Als Tom weer zou beginnen te crossen, wil hij wel meteen competitief zijn en meespelen voor de knikkers."

Het is dus niet enkel zo dat een terugkeer naar het veld overwogen wordt. Indien het zover komt, wordt de lat meteen heel erg hoog gelegd. Anderzijds zou het ook kunnen dat het potentieel om achteraan te moeten starten een terugkeer naar het veld in de weg staat. Enkel inhaalraces afwerken, daar is de renner van Pinarello-Q36.5 niet voor te vinden.

Wegranking Pidcock belangrijk voor de cross


Toch is er mogelijk sprake van een reddingsboei voor het plan om Pidcock weer richting het veldrijden te duwen. "Als hij zijn goeie wegranking behoudt, zou Tom in de Wereldbekercrossen op de 5e startrij mogen staan. Dat opent perspectieven."

