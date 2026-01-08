Van der Poel doet het op zijn eigen manier en dat is echt niet hetzelfde als bij een andere topper

Toppers genoeg in het huidige wielrennen, maar Mathieu van der Poel is zeker een van degenen die erbovenuit steken. Hij vult zijn rol als kopman anders in ten opzichte van iemand als Mads Pedersen.

Dat is niet de eerste keer dat we dit horen. Soren Kragh Andersen onderstreepte eind 2025 dat Pedersen toch zo'n leuke kopman is om voor te rijden, omdat hij erg betrokken is in het hele proces rond een wedstrijd. Van der Poel daarentegen houdt zich eerder afzijdig en werkt zijn eigen voorbereiding af in aanloop naar een belangrijk doel.

In Live Slow Ride Fast erkent Daan Hoole ook wel dat er een verschil is. De 26-jarige Nederlander rijdt al sinds 2021 voor Trek-Segafredo en daarna voor Lidl-Trek. Hij is dus een ploegmaat van Pedersen, maar heeft Van der Poel ook al bijgestaan met de Nederlandse selectie in kampioenschappen. Hoole kan er dus ook over oordelen.

Pedersen heeft ploegmaats meer nodig dan Van der Poel

Hoole heeft een verklaring voor het verschil in aanpak tussen beide kleppers. "Ik heb met Mathieu op de Spelen en tijdens EK's en WK's gereden, maar Mads is anders omdat hij ons ook meer nodig heeft." Iedereen heeft uiteraard een zo sterk mogelijke ploeg nodig, maar Van der Poel lijkt toch een tikkeltje minder afhankelijk te zijn.

Wat plezier maken betreft doen ze niet voor elkaar onder. "'Met Mathieu kan je ook heel veel lol maken, maar qua kopman is hij anders, omdat hij zijn zo goed in positioneren is en zo. Hij wint zijn wedstrijden vaak alleen." Omdat Van der Poel uitblinkt in het positioneren, is al een deel van het werk gedaan dat anders ploegmaats voor hun rekening nemen.

Methodes Van der Poel én Pedersen goed voor succes

Kragh Andersen schetste eerder dat Van der Poel zijn ploegmaats enkel nodig heeft op de wedstrijddag zelf. Zelfs daar kan dus een kanttekening bij geplaatst worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Van der Poel een minder goede kopman is: zowel zijn methode als die van Pedersen levert succes op.