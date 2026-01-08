"Pijnlijke herinnering": Rudy De Bie haalt moeilijk moment met José De Cauwer op

Rudy De Bie blikt terug op een periode met stevige spanningen binnen de nationale crossploeg. Hij haalt daarbij ook een moeilijk moment voor José De Cauwer op.

Periode met interne spanningen

Tijdens zijn mandaat als bondscoach botsten verschillende crossers geregeld met elkaar. De Bie verwijst naar situaties waarin ervaren rijders anderen uit hun evenwicht brachten. “Het heeft een paar keer serieus gespannen”, zegt hij aan Gazet van Antwerpen.

Volgens hem speelde Mario De Clercq daarin soms een rol, omdat hij met zijn ervaring ploeggenoten kon prikkelen. Bart Wellens reageerde op een bepaald moment fel omdat hij dacht dat Roger Hammond bewust hinderde. De Bie moest in zulke gevallen tussenkomen om de rust te herstellen.

De betrokken renners maakten de incidenten doorgaans snel goed. Dat gebeurde vooral omdat ze dezelfde ruimtes deelden en elkaar na wedstrijden meteen opnieuw ontmoetten. Daardoor bleven conflicten nooit lang aanslepen.

Steun van José De Cauwer

In die periode kon De Bie rekenen op de steun van wegcoach. Hij benadrukt dat José De Cauwer indertijd vaak hielp wanneer er bemiddeling nodig was. “José kon ongelofelijk goed bemiddelen”, gaat hij verder.



De Bie geeft aan dat hij De Cauwer dankbaar blijft voor die ondersteuning. Beiden moesten uiteindelijk vertrekken toen de federatie voor verjonging koos. “Dat blijft een pijnlijke herinnering”, besluit De Bie.