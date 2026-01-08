Spanning gegarandeerd bij Red Bull? "Evenepoel een megaster, maar Lipowitz wordt alleen maar beter"

Spanning gegarandeerd bij Red Bull? "Evenepoel een megaster, maar Lipowitz wordt alleen maar beter"
Foto: © photonews

Iedereen kijkt ernaar uit hoe Remco Evenepoel met zijn Red Bull-ploegmaats en vooral met Lipowitz zal samenwerken. Red Bull gokt op een Belgisch-Duitse tandem in de Tour.

In Beyond the Podium merkt Tejay van Garderen op dat Red Bull in de Tour de France van 2025 nog vaak achter de feiten moest koersen. "Ze hebben Remco nu, ik denk dat ze nu anders zullen koersen." Het is mogelijk dat de ploeg nu met veel meer vertrouwen aan de start komt en ook meer verantwoordelijkheid zal durven nemen.

Het is duimen dat het duo Evenepoel-Lipowitz beter werkt dan Roglic-Lipowitz. Al is het wel goed voor te stellen dat Lipowitz even schrok toen bleek dat Evenepoel naar zijn ploeg kwam. "Als ik Lipowitz ben, moet ik me even achter de oren krabben. Dan denk ik:"Jongens, hebben jullie gezien wat ik gepresteerd heb? Remco was derde in de Tour, maar ik ook en ik heb het recenter gedaan.""

Met Evenepoel een echte vedette erbij

Desondanks begrijpt de nummer 5 uit de Tour van 2012 en 2014 maar al te goed dat Red Bull-BORA-hansgrohe volop voor Evenepoel is gegaan. "Remco is Remco: hij heeft de Vuelta gewonnen, het WK gewonnen en is olympisch kampioen. Hij is een megaster. Als je de kans hebt om iemand als Remco aan te trekken, dan grijp je die."

Evenepoel moet zich er ook wel van bewust zijn dat de medekopman voor de Tour niet bepaald zal stilstaan de komende jaren. "Lipowitz is nog jong. Hij was niet alleen derde, maar was ook de witte trui. Hij heeft nog veel jaren voor zich. Je weet dat hij zich zal ontwikkelen en hij alleen maar beter wordt. Hij koerst niet eens zo lang."

Lipowitz mogelijk niet blij met gedeeld kopmanschap

Vanuit die optiek en de gebeurtenissen van het afgelopen jaar zou het wel eens kunnen dat Lipowitz het meeste moeite heeft met het delen van het leiderschap. "Vanuit zijn standpunt zou ik niet zo graag het kopmanschap delen." 

Remco Evenepoel

