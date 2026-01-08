Dit vindt Red Bull-BORA-hansgrohe zo bijzonder bij Remco Evenepoel

Dan Bigham licht toe hoe hij binnen Red Bull‑BORA‑hansgrohe werkt met Remco Evenepoel. Hij beschrijft zowel de technische aanpak als de manier waarop de renner met veranderingen omgaat.

Technische optimalisatie rond Evenepoel

Bigham benadrukt dat Evenepoel met een indrukwekkend palmares bij de ploeg arriveerde. Hij verwijst naar de noodzaak om elke aanpassing zorgvuldig te onderbouwen. “We hebben hier een viervoudig wereldkampioen en dubbel olympisch kampioen”, vertelt hij in La Dernière Heure.

Volgens hem worden alle elementen rond houding, materiaal en afstellingen systematisch onderzocht. De bedoeling is om via meetbare verbeteringen het prestatieniveau verder op te krikken. Bigham geeft aan dat de foutenmarge voor de wetenschappelijke staf bijzonder klein is.

Daarnaast wijst hij op het belang van een consequente aanpak. De keuzes moeten volgens hem leiden tot een merkbaar effect op de efficiëntie van de renner. De focus ligt daarbij op aerodynamica, weerstand en energiebesparing.

Samenwerking en groeipotentieel

Bigham beschrijft Evenepoel als iemand die openstaat voor nieuwe methodes. “Remco is een heel interessante kerel”, klinkt het. Hij verwijst naar hun eerste gezamenlijke trainingsperiode, waar hij meteen merkte dat Evenepoel bereid is om alternatieven te onderzoeken.

De samenwerking met trainer Dan Lorang speelt eveneens een rol. Bigham werkt aan de technische componenten, terwijl Lorang de fysiologische parameters bepaalt. Beide trajecten moeten samen leiden tot een hogere efficiëntie.



In de analyse van eerdere prestaties ziet Bigham mogelijkheden om verder te verfijnen. Hij benadrukt dat objectieve data richting geven aan de keuzes die worden gemaakt. Dat moet toelaten om stap voor stap vooruitgang te boeken.

Mentaliteit als opvallend element

Wat hem het meest opviel aan Evenepoel? “Verrassend zou ik het niet noemen. Maar het meest verfrissende is zijn mentaliteit.” Hij verwijst naar de bereidheid van de renner om zich aan te passen en bestaande routines in vraag te stellen. Bigham besluit dat deze ingesteldheid bepalend is voor verdere groei. Volgens hem toont Evenepoel de houding van iemand die blijft streven naar vooruitgang.