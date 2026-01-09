"Hoorde dat niet graag": Stuyven onthult reden voor transfer naar Soudal Quick-Step

Na twaalf jaar heeft Jasper Stuyven het Amerikaanse Lidl-Trek geruild voor het Belgische Soudal Quick-Step. Bij The Wolfpack kan Stuyven wel nog altijd kopman zijn in de klassiekers.

Zijn hele carrière reed Jasper Stuyven bij Lidl-Trek, maar op zijn 33ste heeft hij het vertrouwde nest toch verlaten. Stuyven voelde dat het tijd was voor iets nieuws en tekende een contract van drie jaar bij Soudal Quick-Step.

Stuyven vertrok bij Lidl-Trek

Bij Lidl-Trek zagen ze in Stuyven geen kopman meer voor de kasseiklassiekers, Mads Pedersen is hem de voorbije jaren stevig voorbij gestoken. "Natuurlijk hoorde ik dat niet graag", zegt Stuyven bij Sporza.

De Amerikaanse ploeg begreep echter ook dat een ploeg zoals Soudal Quick-Step wel een kopman zagen in Stuyven, wat de keuze om te vertrekken wel gemakkelijker maakte. Want Stuyven vindt dat hij nog zijn waar heeft in de voorjaarsklassiekers.

Klassiekers bij Soudal Quick-Step

Hoe Stuyven een klassieker kan winnen met Van der Poel en Pogacar aan de start, daar heeft hij zelf geen antwoord op. Maar hij zal altijd aan de start staan van een wedstrijd met het idee dat hij die koers gaat proberen te winnen.



"Je kan ook heel veel voldoening halen uit finales rijden en vechten voor een zege of podiumplek in de klassiekers." De laatste zege van Stuyven is wel al van 2021, toen hij Milaan-Sanremo won. Dat is dit jaar dus vijf jaar geleden.